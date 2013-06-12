JWC 2013, A MARIUS MITREA IL MATCH CLOU FRANCIA - SUD AFRICA
di Redazione
12/06/2013
JWC 2013, A MARIUS MITREA IL MATCH CLOU FRANCIA - SUD AFRICA Nantes (Francia) - Il comitato di designazione arbitrale IRB della Junior World Cup 2013 ha affidato a Marius MITREA la direzione del match clou della Pool A, Francia vs Sud Africa, che si disputerà domani, giovedì 13 giugno, allo stadio Henry Desgrange a La Roche-sur-Yon (Francia) con inizio alle ore 20.45. Dopo l'ottima prestazione nella partita di apertura del Torneo Mondiale, Argentina vs Scozia, per la quale il direttore di gara di Treviso ha ricevuto i complimenti da parte di tutti gli addetti ai lavori con un arbitraggio con pochissimi errori, i designatori hanno deciso di affidargli questo incontro da dentro o fuori per la squadra di casa della Francia. I francesi devono assolutamente battere i campioni in carica del Sud Africa per sperare ancora di poter accedere alle semifinali di questa manifestazione. Il team sudafricano, squadra che ha segnato ben diciannove mete in due incontri subendone solo tre, intende mantenere la sua imbattibilità ed arrivare con il vento in poppa alla fase finale del Torneo. Cinque squadre sono ancora imbattute nella JWC 2103, il Sud Africa, la Nuova Zelanda, il Galles, l'Argentina e l'Irlanda, con sette delle dodici squadre partecipanti che possono, teoricamente, ancora raggiungere le semifinali. Per questo la designazione di Marius MITREA rappresenta uno splendido segnale per tutto il settore arbitrale italiano della FIR.
