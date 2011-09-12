(RUGBY NOTIZIE) L' UNDER 20 AZZURRA A TIRRENIA DAL 18 AL 20 SETTEMBRE
di Redazione
12/09/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 12.09.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 12 settembre 2011 RADUNO UNDER 20 A TIRRENIA DAL 18 AL 20 SETTEMBRE Roma - Nuovo raduno per la Selezione Under 20 azzurra a Tirrenia dal 18 al 20 settembre agli ordini di Craig Green, responsabile tecnico delle Accademie Federali e della Nazionale Under 20, Giampiero De Carli e Massimo Brunello. I cinquantaquattro atleti selezionati si troveranno presso il centro di preparazione olimpica del CONI entro le 13.00 di domenica prossima. Vi parteciperanno i trentasei atleti dellâAccademia Ivan Francescato e diciotto giocatori selezionati dallo staff azzurro. I CONVOCATI John APPERLEY (Rugby Reggio) Antonio BRANDOLINI (LâAquila Rugby 1936) Guido CALABRESE (Gladiatori Sanniti) Pietro CECCARELLI (Stade Rochelais) Michele CORSO (Rugby Colorno) Andrea DE MARCHI (Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta) Timi ENODEH (Montepaschi Crociati) Davide FAROLINI (Montepaschi Crociati) Francesco FAVARO (Petrarca Padova) Matteo FERRO (Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta) Amar KUDIN (Rugby Paese) Andrea LOFRESE (Benetton Treviso) Alfio Luca MAMMANA (Amatori Catania) Matteo Davide MARAN (Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta) Alex MORSELLINO (Petrarca Padova) Riccardo RUSSO (Petrarca Padova) Giuseppe SCIACCA (Montepaschi Crociati) Alessandro TARTAGLIA (Mantovani Lazio) (Gli atleti dellâAccademia Ivan Francescato di Tirrenia) Marco BELLUCCI (UR Tirreno) Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano) Cesare BERTON (Petrarca Padova) Andrea BETTIN (Rubano Rugby) Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby Sondalo) Tommaso BONI (Marchiol Mogliano) Michele CAMPAGNARO (Rugby Mirano 1957) Federico CONFORTI (Petrarca Padova) Luca CONTI (AlmavivA UR Capitolina) Ivan CRESTINI (Unione R. Prato Sesto) Riccardo DELLA ROSSA (SG Udine Rugby) Edoardo DIONISI (Cus Roma) Sami DRISSI (AlmavivA UR Capitolina) Angelo ESPOSITO (Ruggers Tarvisium) Marco FONTANESI (Cosmo Haus Reggio Emilia) Marco GAZZOLA (Rugby Casale) Fabio GIANNELLI (Fiamme Oro Roma) Domenico GRASSOTTI (BancaMonteParma Crociati) Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano) Stefano IOVENITTI (LâAquila Rugby) Enrico MANGHI (BancaMonteParma Crociati) Vittorio MARAZZI (Sondrio Rugby) Simone MARINARO (UR Sannio) Saif Edin MHADHBI (Ercole Monselice) Alain MORICONI (AlmavivA UR Capitolina) Luca NOSTRAN (Petrarca Padova) David ODIETE (Cosmo Haus Reggio Emilia) Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano) Giacomo RIEDO (Zhermack Badia) Jacopo SALVETTI (Sondrio Rugby) Leonardo SARTO (Petrarca Padova) Luca SCARSINI (SG Udine Rugby) Gianmarco VIAN (Orved San DonÃ ) Marcello VIOLI (Rugby Academy) Matteo ZANUSSO (Orved San DonÃ ) Alessio ZDRILICH (Ospitaletto Rugby) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Articolo Precedente
CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO DALLA NUOVA ZELANDA - GIORNO 10
Articolo Successivo
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA STAMPA ITALIA - 13/20 SETTEMBRE
Redazione