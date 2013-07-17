LA BENVENUTI ARBITRO NELLA FINALE 3&deg;-4&deg; POSTO ALLE UNIVERSIADI 2013

LA BENVENUTI ARBITRO NELLA FINALE 3°-4° POSTO ALLE UNIVERSIADI 2013
di Redazione
17/07/2013
LA BENVENUTI ARBITRO NELLA FINALE 3° - 4° POSTO ALLE UNIVERSIADI 2013 Kazan (Russia) - A coronamento di uno splendido Torneo come direttrice di gara nelle Universiadi 2013, in svolgimento a Kazan in Russia, l'arbitro Maria Beatrice BENVENUTI è stata designata dal Board del Torneo per dirigere la finale che assegna la medaglia di bronzo, finale 3° - 4° posto, del Torneo di Rugby a 7 alle Universiadi 2013 tra il Canada e la Gran Bretagna. In effetti l'arbitro italiano era in procinto di arbitrare la finalissima, ma la splendida ed entusiasmante prestazione dell'Italseven Femminile, che si giocherà la medaglia d'oro contro le padrone di casa della Russia, ha frenato le ambizioni del fischietto italiano. Soddisfazione da parte del Presidente della C.N.Ar. Maurizio VANCINI e di tutta la Commissione Nazionale Arbitri per la prestazione di Maria Beatrice; l'RDO Giulio De Santis, che si occupa dello sviluppo dell'alto livello arbitrale, è molto felice per il traguardo raggiunto dalla BENVENUTI, e sottolinea come per la prima volta salgono sul podio delle Universiadi due rappresentanti del movimento rugbystico italiano. Per la direttrice di gara di Roma, appena vent'anni, ci saranno sicuramente altre occasioni per arbitrare l'ultimo atto di un torneo, per il momento si gode questo importante traguardo raggiunto ed adesso il tifo è tutto per la nostra Nazionale Femminile. Commissione Nazionale Arbitri FIR Tel: +39 06452131.38 Fax: +39 0645213185 E-mail: [email protected] ( mailto:[email protected] )
Redazione