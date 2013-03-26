Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] LA FIR PIANGE IL PROF. ISAIA DI CESARE

[RUGBY NOTIZIE] LA FIR PIANGE IL PROF. ISAIA DI CESARE

di Redazione 26/03/2013

Roma – La Federazione Italiana Rugby ha appreso con profonda tristezza la notizia dell’improvvisa scomparsa, avvenuta ieri sera a L’Aquila, del

Prof. Isaia Di Cesare, preparatore atletico della Squadra Nazionale durante la gestioni tecniche di Georges Coste e Massimo Mascioletti.

Il Prof. Di Cesare aveva iniziato la propria carriera internazionale al seguito della Nazionale Italiana di atletica leggera, con cui era rimasto dal

1981 al 1989 prima di approdare al rugby con il club del capoluogo abruzzese – con cui aveva conquistato lo scudetto nel 1994 – e con gli Azzurri

con cui aveva celebrato il successo della Coppa Europa nel 1997 grazie alla storica vittoria di Grenoble e, successivamente, l’ammissione al 6

Nazioni.

Alla moglie Concetta ed ai figli Giulio e Laura ed alla Società L’Aquila Rugby vanno le sentite condoglianze del Presidente FIR Alfredo Gavazzi,

del Consiglio Federale, dello staff tecnico della Squadra Nazionale e di tutta la Federazione.

I funerali del Prof. Di Cesare saranno celebrati domani mercoledì 27 alle ore 15 a L’Aquila, nella chiesa di Pettino.







