LA FIR RILANCIA IL PROGRAMMA VOLONTARI
di Redazione
22/10/2013
22 Ottobre 2013
LA FIR RILANCIA IL PROGRAMMA VOLONTARI
UN MODO ESCLUSIVO PER VIVERE L'ATMOSFERA DEL GRANDE RUGBY INTERNAZIONALE
Roma 22/10/2013 - Dopo il successo delle passate edizioni, riparte, in concomitanza con la nuova edizione dei Cariparma Test match autunnali,
l’appassionante programma dei volontari, che ha coinvolto fino ad oggi, dalla loro prima uscita a Verona nel 2010, quasi 2000 volontari del rugby,
provenienti da tutta Italia.
I volontari, diventati ormai una presenza tanto discreta quanto fondamentale per affiancare lo staff della FIR nelle infinite mansioni che
caratterizzano le attività di un match, saranno i protagonisti dei Cariparma Test Match 2013: Italia v Australia ed Italia v Fiji, in programma
rispettivamente il 9 novembre allo Stadio Olimpico di Torino ed il 16 novembre allo Stadio Zini di Cremona, dove l’Italrugby approda per la prima
volta nella propria storia e per il terzo ed ultimo Cariparma Test Match autunnale, quello del 23 novembre allo Stadio Olimpico di Roma contro
l’Argentina.
I volontari potranno continuare a iscriversi al programma dando la propria disponibilità anche per l’ RBS 6 Nazioni 2014 quando la Nazionale di
Rugby farà rientro allo Stadio Olimpico di Roma per gli incontri casalinghi, il 22 febbraio con la Scozia, e il 15 marzo con l'Inghilterra.
L'apporto del Team Volontari sarà di fondamentale importanza per contribuire a rendere gli incontri casalinghi e quelli sul territorio nazionale
degli eventi di successo. L'obiettivo è quello di coinvolgere e trasformare il pubblico da spettatore, a protagonista attivo e attore principale
nell'organizzazione di un evento di rugby di livello internazionale.
Requisito minimo per entrare a far parte del Team Volontari è l'aver compiuto i 18 anni di età entro i termini per l’iscrizione, fissati al 03
novembre 2013 per i Cariparma Test Match, e al 19 gennaio 2014 invece per i match casalinghi dell'RBS 6 nazioni 2014.
Moltissimi i settori a cui i volontari potranno essere destinati: dall’accoglienza delle squadre alla biglietteria, dagli accrediti al supporto
all’ufficio stampa, dall’assistenza al campo alla logistica, non mancheranno le possibilità per tutti coloro che avranno l’energia e la
passione per contribuire, ad ogni livello, alle prossime uscite di Parisse e compagni.
Da oggi, nell’apposita area accessibile dall’home page del sito ufficiale www.federugby.it, sarà possibile offrire la propria disponibilità
tanto per i Cariparma Test Match di novembre 2013 che per l’RBS 6 Nazioni 2014 sia per gli oltre i 2000 volontari già registrati che per tutti
coloro che desiderino collaborare ai grandi appuntamenti che aspettano l’Italrugby nei mesi a venire.
Redazione