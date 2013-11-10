Loading...

LA NAZIONALE ARRIVA A CREMONA, DOMANI ALLE 11 ALLENAMENTO APERTO AL PUBBLICO

Redazione Avatar

di Redazione

10/11/2013

TITOLO
AZZURRI A CREMONA VERSO LA SFIDA A FIJI
DOMANI ALLE 11 ALLENAMENTO APERTO AL PUBBLICO AL "SAN ZENO"

Cremona – La sconfitta dell’Olimpico torinese contro l’Australia di ieri pomeriggio ha lasciato tanta delusione nell’ambiente azzurro, ma
nessuna seria problematica dal punto di vista fisico: Parisse e compagni dopo pranzo hanno lasciato il Piemonte ed hanno fatto rotta verso Cremona,
dove sono arrivati nel pomeriggio e dove, da domani mattina al Centro Sportivo San Zeno, prepareranno il secondo Cariparma Test Match novembrino,
quello di sabato prossimo contro le Fiji - ieri vittoriose a Lisbona contro il Portogallo – in uno “Zini” che ospita il primo incontro
internazionale di rugby della propria storia.

In serata, presso l’Hotel Continental, quartier generale cremonese dell’Italrugby, hanno svolto accertamento medici le seconde linee Marco
Bortolami ed Antonio Pavanello ed il pilone Martin Castrogiovanni, tutti titolari ieri a Torino: tutti e tre sono stati sottoposti ad ecografia
direttamente in hotel grazie all’ecografo portatile messo a disposizione della Nazionale dalla Esaote.

Da domani, sia i due capitani delle squadre italiane di PRO12 che il numero tre del Tolone dovrebbero tornare regolarmente a disposizione del
Commissario Tecnico per iniziare la preparazione alla partita di sabato.

Per tutti gli Azzurri, prima della riunione tecnica serale, una lunga seduta di massaggi per smaltire la fatica della partita contro i Wallabies.


Il programma di domani prevede una prima sessione mattutina per reparti ed un allenamento collettivo in un secondo momento al Centro Sportivo “San
Zeno”, con apertura al pubblico dalle undici sino a conclusione.


