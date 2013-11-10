Home Senza categoria LA NAZIONALE ARRIVA A CREMONA, DOMANI ALLE 11 ALLENAMENTO APERTO AL PUBBLICO

di Redazione 10/11/2013

AZZURRI A CREMONA VERSO LA SFIDA A FIJI

DOMANI ALLE 11 ALLENAMENTO APERTO AL PUBBLICO AL "SAN ZENO"



Cremona – La sconfitta dell’Olimpico torinese contro l’Australia di ieri pomeriggio ha lasciato tanta delusione nell’ambiente azzurro, ma

nessuna seria problematica dal punto di vista fisico: Parisse e compagni dopo pranzo hanno lasciato il Piemonte ed hanno fatto rotta verso Cremona,

dove sono arrivati nel pomeriggio e dove, da domani mattina al Centro Sportivo San Zeno, prepareranno il secondo Cariparma Test Match novembrino,

quello di sabato prossimo contro le Fiji - ieri vittoriose a Lisbona contro il Portogallo – in uno “Zini” che ospita il primo incontro

internazionale di rugby della propria storia.



In serata, presso l’Hotel Continental, quartier generale cremonese dell’Italrugby, hanno svolto accertamento medici le seconde linee Marco

Bortolami ed Antonio Pavanello ed il pilone Martin Castrogiovanni, tutti titolari ieri a Torino: tutti e tre sono stati sottoposti ad ecografia

direttamente in hotel grazie all’ecografo portatile messo a disposizione della Nazionale dalla Esaote.



Da domani, sia i due capitani delle squadre italiane di PRO12 che il numero tre del Tolone dovrebbero tornare regolarmente a disposizione del

Commissario Tecnico per iniziare la preparazione alla partita di sabato.



Per tutti gli Azzurri, prima della riunione tecnica serale, una lunga seduta di massaggi per smaltire la fatica della partita contro i Wallabies.





Il programma di domani prevede una prima sessione mattutina per reparti ed un allenamento collettivo in un secondo momento al Centro Sportivo “San

Zeno”, con apertura al pubblico dalle undici sino a conclusione.







