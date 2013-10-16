LA NAZIONALE FEMMINILE A PARMA DAL 25 AL 27 OTTOBRE
di Redazione
16/10/2013
16 Ottobre 2013 - Scritto da Simona De Toma - Ufficio Stampa FIR
LA NAZIONALE FEMMINILE A PARMA DAL 25 AL 27 OTTOBRE
VENERDI’ 25 IN TRIBUNA AL XXV APRILE PER TIFARE ZEBRE
Roma, 16/10/2013 - Primo raduno stagionale per la Nazionale Azzurra femminile che si ritroverà dal 25 al 27 ottobre a Parma, presso la Cittadella del
Rugby, per una due giorni in preparazione alla stagione internazione in rosa 2013/14.
Lo staff tecnico affidato alle cure del responsabile Andrea Di Giandomenico ha programmato una doppia sessione giornaliera di allenamento
tecnico/tattico per le trenta azzurre convocate che venerdì sera, allo Stadio XXV Aprile, sosterranno le Zebre contro i gallesi del Llanelli per il
sesto appuntamento di Rabo Direct Pro 12 (calcio d’inizio ore 19.30).
Le atlete lasceranno il raduno di Parma domenica 27 per ritrovarsi nuovamente nel mese di dicembre.
Stop dunque per il campionato di Serie A Femminile al termine del terzo turno in programma domenica prossima, 20 ottobre, per lasciar spazio alla
nazionale; la massima divisione femminile tornerà in campo il 3 novembre.
Di seguito le atlete convocate:
Ilaria ARRIGHETTI (Rugby Monza 1949)
Debora BALLARINI (Sitam Riviera del Brenta)
Sara BARATTIN (Rugby Casale)
Monica BRUNO (CUS Torino R. asd)
Chiara BUONGIORNO (ASD R. Monza 1949)
Jessica BUSATO (Benetton Treviso)
Lucia CAMMARANO (ASD R. Monza 1949)
Irene CAMPANINI (Rugby Colorno F.C. asd)
Maria Grazia CIOFFI (US Rugby Benevento)
Awa COULIBALY (Stade Rennais Rugby - Francia)
Giordana DUCA (Rugby Red Blu asd)
Marta FERRARI (Stade Rennais Rugby - Francia)
Manuela FURLAN (Benetton Treviso)
Lucia GAI (Sitam Riviera del Brenta)
Silvia GAUDINO (ASD R. Monza 1949)
Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova)
Mirjam KELLER (Umbria Rugby Ragazze)
Maria MAGATTI (ASD R. Monza 1949)
Francesca MAROCCO (Rugby Casale asd)
Cristina MOLIC (Sitam Riviera del Brenta)
Alessia PANTAROTTO (Sitam Riviera del Brenta)
Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova)
Novella RUSSO (ASD R. Monza 1949)
Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta)
Flavia SEVERIN (Benetton Treviso)
Michela SILLARI (Rugby Colorno)
Sofia STEFAN (Stade Rennais Rugby - Francia)
Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta)
Maria Diletta VERONESE (Valsugana Rugby Padova)
Carola ZATTI (Valsugana Rugby Padova)
