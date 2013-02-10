Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] LA NAZIONALE RIENTRA IN ITALIA, MARTEDI' I CONVOCATI PER IL GALLES

[RUGBY NOTIZIE] LA NAZIONALE RIENTRA IN ITALIA, MARTEDI' I CONVOCATI PER IL GALLES

di Redazione 10/02/2013

Roma – La Nazionale Italiana Rugby ha fatto rientro in patria questo pomeriggio, all’indomani della sconfitta esterna contro la Scozia subita ieri

ad Edinburgo: rompete le righe all’aeroporto “Valerio Catullo” di Verona, dove il volo charter ha scaricato gli atleti di Benetton Treviso e

Zebre Rugby.

Martedì il Commissario Tecnico Jacques Brunel annuncerà la lista dei convocati per la terza giornata del Torneo, in calendario allo Stadio Olimpico

di Roma sabato 23 febbraio contro il Galles che ieri ha espugnato lo Stade de France lasciando la Francia all’ultimo posto in classifica.

La Nazionale tornerà a radunarsi domenica 17 febbraio al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma per preparare la sfida ai

Dragoni gallesi.





