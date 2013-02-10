Loading...

[RUGBY NOTIZIE] LA NAZIONALE RIENTRA IN ITALIA, MARTEDI' I CONVOCATI PER IL GALLES

Redazione

Redazione

10/02/2013

LA NAZIONALE RIENTRA IN ITALIA, MARTEDI’ I CONVOCATI PER IL GALLES
Roma – La Nazionale Italiana Rugby ha fatto rientro in patria questo pomeriggio, all’indomani della sconfitta esterna contro la Scozia subita ieri
ad Edinburgo: rompete le righe all’aeroporto “Valerio Catullo” di Verona, dove il volo charter ha scaricato gli atleti di Benetton Treviso e
Zebre Rugby.
Martedì il Commissario Tecnico Jacques Brunel annuncerà la lista dei convocati per la terza giornata del Torneo, in calendario allo Stadio Olimpico
di Roma sabato 23 febbraio contro il Galles che ieri ha espugnato lo Stade de France lasciando la Francia all’ultimo posto in classifica.
La Nazionale tornerà a radunarsi domenica 17 febbraio al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma per preparare la sfida ai
Dragoni gallesi.

Redazione

Redazione

