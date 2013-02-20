Loading...

[RUGBY NOTIZIE] LA SELEZIONE DELLE ACCADEMIE U17 BATTE LA FRANCIA SUD 27-22 A SAINT TULLE

20/02/2013

PALAZZANI TERZO PERMIT PLAYER PER LE ZEBRE
Roma – La Federazione Italiana Rugby informa che il giocatore Guglielmo Palazzani (Cammi Calvisano) è stato messo a disposizione di Zebre Rugby
dalla Società di appartenenza, in qualità di permit player, per la sedicesima giornata del RaboDirect Pro12 tra Zebre e Dragons di domenica 24
febbraio allo Stadio “XXV Aprile” di Parma (ore 15.05, diretta SportItalia 2 ore 17).
FIR desidera esprimere i più sentiti ringraziamenti alla Società d’appartenenza per la disponibilità e la sensibilità dimostrate.

