(RUGBY NOTIZIE) LA SELEZIONE ITALIANA FEMMINILE AL ROMA SEVEN
di Redazione
30/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 30.05.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 30 maggio 2011 LA SELEZIONE ITALIANA DI RUGBY A SETTE FEMMINILE AL ROMA SEVEN NELLA CAPITALE IL 3 E 4 GIUGNO IL MEGLIO DEL RUGBY A SETTE MONDIALE Roma â La Selezione Italiana Seven torna in campo a Roma nel fine settimana per la disputa della decima edizione del Roma Seven 2011, anche questâanno in programma nella suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi al Foro Italico. VenerdÃ¬ 3 e sabato 4 giugno le otto squadre partecipanti alla competizione femminile si affronteranno per lâassegnazione del âCupâ vinto lo scorso anno dalla Red&Blu New Zealand Maori che nella finale per il primo posto ha superato la Nazionale francese 19 a 5. LâItalia femminile chiuse il torneo superata dalla nazionale spagnola nella finale per il âPlateâ. Parteciperanno con la Selezione Italiana la Red&Blu New Zealand Maori, il Brasile, la Francia, lâOlanda, la Spagna, la Germania ed il âKusaâ, super club formato da giocatrici neozelandesi e statunitensi. Il CT Andrea Di Giandomenico ha convocato per giovedÃ¬ 1 giungo a Roma dodici atlete, il raduno si concluderÃ domenica 5 giugno: SELEZIONE ITALIANA SEVEN Sara Barattin (Rugby Casale) Giuliana Campanella (Red&Blu Rugby) Chiara Castellarin (Rugby Colorno) Manuela Furlan (Benetton Treviso) Giulia Grasso (Red&Blu Rugby) Luna Nicchi (Pol. LâAquila Rugby) Silvia Peron (Sitam Riviera del Brenta) Sara Pettinelli (CUS Roma) Veronica Schiavon (Sitam Riviera del Brenta) Sofia Stefan (Valsugana Rugby Padova) Claudia Tedeschi (Red&Blu Rugby) Paola Zangirolami (Valsugana R. Padova) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Articolo Precedente
TORNA IN AZZURRO ANDREA BACCHETTI
Articolo Successivo
NAZIONALE, MALLETT SCEGLIE 43 AZZURRI PER UN POSTO AI MONDIALI
Redazione