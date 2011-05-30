Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

(RUGBY NOTIZIE) LA SELEZIONE ITALIANA FEMMINILE AL ROMA SEVEN

Redazione Avatar

di Redazione

30/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 30.05.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 30 maggio 2011 LA SELEZIONE ITALIANA DI RUGBY A SETTE FEMMINILE AL ROMA SEVEN NELLA CAPITALE IL 3 E 4 GIUGNO IL MEGLIO DEL RUGBY A SETTE MONDIALE   Roma â La Selezione Italiana Seven torna in campo a Roma nel fine settimana per la disputa della decima edizione del Roma Seven 2011, anche questâanno in programma nella suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi al Foro Italico. VenerdÃ¬ 3 e sabato 4 giugno le otto squadre partecipanti alla competizione femminile si affronteranno per lâassegnazione del âCupâ vinto lo scorso anno dalla Red&Blu New Zealand Maori che nella finale per il primo posto ha superato la Nazionale francese 19 a 5. LâItalia femminile chiuse il torneo superata dalla nazionale spagnola nella finale per il âPlateâ. Parteciperanno con la Selezione Italiana la Red&Blu New Zealand Maori, il Brasile, la Francia, lâOlanda, la Spagna, la Germania ed il âKusaâ, super club formato da giocatrici neozelandesi e statunitensi. Il CT Andrea Di Giandomenico ha convocato per giovedÃ¬ 1 giungo a Roma dodici atlete, il raduno si concluderÃ  domenica 5 giugno:  SELEZIONE ITALIANA SEVEN Sara Barattin (Rugby Casale) Giuliana Campanella (Red&Blu Rugby) Chiara Castellarin (Rugby Colorno) Manuela Furlan (Benetton Treviso) Giulia Grasso (Red&Blu Rugby) Luna Nicchi (Pol. LâAquila Rugby) Silvia Peron (Sitam Riviera del Brenta) Sara Pettinelli (CUS Roma) Veronica Schiavon (Sitam Riviera del Brenta) Sofia Stefan (Valsugana Rugby Padova) Claudia Tedeschi (Red&Blu Rugby) Paola Zangirolami (Valsugana R. Padova) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

TORNA IN AZZURRO ANDREA BACCHETTI

Articolo Successivo

NAZIONALE, MALLETT SCEGLIE 43 AZZURRI PER UN POSTO AI MONDIALI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019