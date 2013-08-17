LA SELEZIONE U18 BATTE ANCHE I BOLAND CRAVENS E LASCIA IL SUDAFRICA CON DUE SUCCESSI
di Redazione
17/08/2013
LA SELEZIONE U18 BATTE ANCHE I BOLAND CRAVENS E LASCIA IL SUDAFRICA CON DUE SUCCESSI
Worcester (Sudafrica) - La Selezione Italiana U18 di Massimo Brunello chiude con una vittoria - la seconda in quattro partite - il proprio tour
sudafricano, superando 41-12 a Worcester i pari età dei Boland Cravens nell'ultima uscita della tournèe.
Gara da subito nelle mani di Pettinelli e compagni, che nonostante un giallo verso lo scadere della prima frazione di gioco vanno a riposo in
vantaggio per 17-0 grazie alle mete di Dal Sie, Ferraro - che confermano il dominio del pack italiano nella rainbow nation - e Sperandio. Nella
ripresa ancora Sperandio chiude i conti con la quarta meta e la reazione del XV di casa al quarto d'ora viene subito replicata da Raffaele. Alla fine
saranno sette le mete italiane contro le due dei sudafricani.
Questo il tabellino del match:
Worcester, sabato 17 agosto
no-cap match
Boland Cravens v Selezione Italiana U18 12-41
Marcatori: p.t. 13' m. Dal Sie (0-5); 21' m. Ferrato tr. Mantelli (0-12); 35' m. Sperandio (0-17); s.t. 8' m. Sperandio (0-22); 16' mtr. Boland
(7-22); 19' m. Raffaele tr. Minozzi; 21' m. Boland (12-29); 26' m. Makelara tr. Minozzi (12-36); 34' m. Mantegazza (12-41)
Sel. Italiana: Minozzi (22' st. Cicuttin); Sperandio, Schiavo (15' st. Banzato), Lamaro (25' st. Rollo), Ciju; Mantelli, Raffaele; Pettinelli (cap,
11' st. Baitieri), Buratti (32' pt. Broglia), Ciotoli (15' st. Ortis); Mantegazza, Krumov (30' st. Fragnito); Dal Sie (22' st. Pavesi), Ferraro (17'
st. Nobili), Barducci (17' st. Makelara)
all. Brunello
Note: giornata fredda e piovosa; gialli a Ciotoli (31' pt) e Broglia (24' st.)
