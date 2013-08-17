Home Senza categoria LA SELEZIONE U18 BATTE ANCHE I BOLAND CRAVENS E LASCIA IL SUDAFRICA CON DUE SUCCESSI

LA SELEZIONE U18 BATTE ANCHE I BOLAND CRAVENS E LASCIA IL SUDAFRICA CON DUE SUCCESSI

di Redazione 17/08/2013

Worcester (Sudafrica) - La Selezione Italiana U18 di Massimo Brunello chiude con una vittoria - la seconda in quattro partite - il proprio tour

sudafricano, superando 41-12 a Worcester i pari età dei Boland Cravens nell'ultima uscita della tournèe.

Gara da subito nelle mani di Pettinelli e compagni, che nonostante un giallo verso lo scadere della prima frazione di gioco vanno a riposo in

vantaggio per 17-0 grazie alle mete di Dal Sie, Ferraro - che confermano il dominio del pack italiano nella rainbow nation - e Sperandio. Nella

ripresa ancora Sperandio chiude i conti con la quarta meta e la reazione del XV di casa al quarto d'ora viene subito replicata da Raffaele. Alla fine

saranno sette le mete italiane contro le due dei sudafricani.



Questo il tabellino del match:



Worcester, sabato 17 agosto

no-cap match

Boland Cravens v Selezione Italiana U18 12-41

Marcatori: p.t. 13' m. Dal Sie (0-5); 21' m. Ferrato tr. Mantelli (0-12); 35' m. Sperandio (0-17); s.t. 8' m. Sperandio (0-22); 16' mtr. Boland

(7-22); 19' m. Raffaele tr. Minozzi; 21' m. Boland (12-29); 26' m. Makelara tr. Minozzi (12-36); 34' m. Mantegazza (12-41)

Sel. Italiana: Minozzi (22' st. Cicuttin); Sperandio, Schiavo (15' st. Banzato), Lamaro (25' st. Rollo), Ciju; Mantelli, Raffaele; Pettinelli (cap,

11' st. Baitieri), Buratti (32' pt. Broglia), Ciotoli (15' st. Ortis); Mantegazza, Krumov (30' st. Fragnito); Dal Sie (22' st. Pavesi), Ferraro (17'

st. Nobili), Barducci (17' st. Makelara)

all. Brunello

Note: giornata fredda e piovosa; gialli a Ciotoli (31' pt) e Broglia (24' st.)







