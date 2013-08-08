LA SELEZIONE U18 DOMANI A CAPE TOWN CONTRO WESTERN PROVINCE
di Redazione
08/08/2013
LA SELEZIONE U18 DOMANI A CAPE TOWN CONTRO WESTERN PROVINCE
Cape Town (Sudafrica) – Secondo appuntamento del tour sudafricano, domani alle 12.30 a Città del Capo, per la Selezione Italiana U18 di Massimo
Brunello.
Dopo la sconfitta di misura (22-20) contro la selezione U20/U19 di Boland, gli Azzurrini affrontano al City Park Stadium i pari età della Western
Province Academy.
Questa la formazione scelta da Brunello:
15 Lorenzo MASATO (Benetton Treviso)
14 Matteo MINOZZI (Valsugana RC)
13 Armando SCHIAVO (UR Capitolina)
12 Luca SPERANDIO (Benetton Treviso)
11 Pierre BRUNO (Province dell’Ovest)
10 Leonardo MANTELLI (Unione PratoSesto)
9 Riccardo RAFFAELE (L’Aquila Rugby)
8 Giovanni PETTINELLI (Lyons Venezia Mestre) - capitano
7 Nicolò BROGLIA (US Firenze 1931)
6 Davide CIOTOLI (Pro Recco Rugby)
5 Davide FRAGNITO (Rugby Benevento)
4 Vittorio MANTEGAZZA (UR Capitolina)
3 Matteo DAL SIE (M-Three San Donà)
2 Edoardo FERRARO (Benetton Treviso)
1 Engjel MAKELARA (Benetton Treviso)
a disposizione
16 Roberto BARDUCCI (Lions Amaranto)
17 Federico PAVESI (Amatori Parma)
18 Leonard KRUMOV (Rugby Viadana)
19 Dario BASHA (Lions Amaranto)
20 Samuele ORTIS (Lyons Venezia Mestre)
21 Pietro LAMARO (Prirmavera Rugby)
22 Giovanni ROLLO (Rugby Parma 1931)
23 Federico CICUTTIN (Cammi Calvisano)
24 Simone BAITIERI (Rugby Viadana)
25 Alberto BURATTI (Valsugana RC)
26 Vittorio CARNIO (Rugby Casale)
27 Filippo BANZATO (Benetton Treviso)
Redazione