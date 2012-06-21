LA SEVEN FEMMINILE A MOSCA PER IL TITOLO EUROPEO E PER LA QUALIFICAZIONE AI MONDIALI 2013
di Redazione
21/06/2012
21.06.2012 Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR Roma, 21 giugno 2012 LA SEVEN FEMMINILE A MOSCA PER IL TITOLO EUROPEO E PER LA QUALIFICAZIONE AI MONDIALI 2013 Roma - L’ItalSeven femminile, sesta nella graduatoria dell’Europeo FIRA, è attesa nel fine settimana a cavallo tra giugno e luglio a Mosca per la seconda tappa del circuito Seven Series. In palio il titolo Europeo e l’accesso ai Mondiali in programma nella Capitale russa dal 28 al 30 giugno 2013. Con la Russia, Paese ospitante, qualificata di diritto, rimangono a disposizione cinque posti su un totale di sedici, che andranno alle migliori cinque classificate nella tappa moscovita. Alle “Top 12” europee si aggiungono Galles, Croazia, Irlanda e Scozia, queste ultime escluse dalla corsa al Titolo FIRA. Olanda, Svizzera ed Irlanda sono le avversarie dirette delle Azzurre nel girone di qualificazione in programma tutto nella prima giornata di gare. Andrea Di Giandomenico, da Tirrenia dove si trova per assistere al Trofeo delle Regioni Seven Femminile U18, ha reso nota la lista delle dodici atlete convocate che si ritroveranno a Roma, presso il Centro Sportivo Giulio Onesti, mercoledì 27 giugno. Le AZZURRE per Mosca (30 giugno - 1 luglio) Sara BARATTIN (RUGBY CASALE) Anna BARBANTI (MUSTANG RUGBY PESARO) Michela ESTE (BENETTON RUGBY TREVISO) Marta FERRARI (RUGBY RIVIERA DEL BRENTA) Manuela FURLAN (BENETTON RUGBY TREVISO) Maria MAGATTI (RUGBY MONZA 1949) Cristina MOLIC (SITAM RIVIERA DEL BRENTA) Veronica SCHIAVON (SITAM RIVIERA DEL BRENTA) Claudia TEDESCHI (RED&BLU RUGBY) Maria Diletta VERONESE (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Paola ZANGIROLAMI (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Cecilia ZUBLENA (FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY) Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Redazione