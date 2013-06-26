L'ACCADEMIA ARBITRALE SI AGGIUDICA IL TORNEO DI TOUCH RUGBY
di Redazione
26/06/2013
L'ACCADEMIA ARBITRALE SI AGGIUDICA IL TORNEO DI TOUCH RUGBY Bologna - La 19° Edizione del Torneo degli Arbitri di Touch Rugby, intitolato a Pieregidio DELAUDE, è stato vinto dalla squadra dell'Accademia Arbitrale di Tirrenia guidata da Rossano FACCIOLI. Alla manifestazione, ottimamente organizzata dagli associati della Sezione Arbitri di Bologna, presieduta da Alberto TOSELLI, e con il fattivo contributo del Coordinatore del Gruppo Arbitrale dell'Emilia Romagna Fausto MARIOTTI, svolta al campo Arcoveggio di Bologna, sabato 22 giugno, hanno partecipato 155 arbitri, per un giorno giocatori, in rappresentanza di 14 Sezioni Arbitrali italiane. Questo Torneo è stato fondato e voluto da Enrico MATERAZZETTI e Pietro MEGHA, alla sua diciannovesima edizione continuativa, per dare la possibilità a tutti gli arbitri italiani di provare, anche per un solo giorno, le sensazioni che provano i giocatori quando sono diretti da loro, ma, soprattutto, per dare l'opportunità d'incontrarsi in un contesto di amicizia e per chiudere in modo simpatico la stagione sportiva. L'edizione bolognese è stata vinta, con una meta segnata all'ultimo secondo da Giona RIGHETTI, dall'Accademia Arbitrale di Tirrenia che, in una finale palpitante, ha sconfitto il team della Sezione di Napoli, guidato da coach Salvatore DE FALCO, con il punteggio di 5 a 0. La finale del Forchettone, che viene attribuito alla squadra che si classifica all'ultimo posto, è stata vinta, per così dire, dalla Sezione di Alessandria/Ivrea che è stata battuta dalla Sezione di Torino con il risultato di 10 a 0. Nessuna recriminazione o polemica sulle direzioni di gara, definite da tutti i partecipanti impeccabili, ed una bella giornata di rugby giocata in modo diverso dagli arbitri italiani, sostenuti dai propri famigliari (circa 250 persone tra giocatori e tifosi hanno affollato il complesso sportivo bolognese) per una classifica finale che vede al primo posto l'Accademia Arbitrale di Tirrenia ed a seguire: Napoli, Sicilia, Colleferro/Frascati, Emilia Romagna, Rovigo, Milano, Padova, Roma, L'Aquila, Umbria, Treviso, Torino, Alessandria/Ivrea. Ospiti graditissime della serata che ha chiuso il Torneo la Signora Giovanna DELAUDE e la figlia Alessandra, alle quali è stata consegnata una targa ricordo dell'evento. Nel corso delle premiazioni, il Gruppo Arbitri Emilia Est ha consegnato alla società Bologna Rugby 1928 una targa di ringraziamento per il supporto organizzativo e per aver contribuito alla riuscita della manifestazione. Il consigliere della Commissione Nazionale Arbitri Pietro MEGHA, soddisfatto per l'ottima riuscita del Torneo, è già al lavoro per l'organizzazione della 20° edizione ed ha preannunciato che la sede del prossimo Torneo Arbitri di Touch Rugby sarà Roma. Commissione Nazionale Arbitri FIR Tel: +39 06452131.38 Fax: +39 0645213185 E-mail: [email protected] ( mailto:[email protected] )
Redazione