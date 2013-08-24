L'ACCADEMIA FIR AFFRONTA LEINSTER AL DONNYBROOK DI DUBLINO
di Redazione
24/08/2013
L’ACCADEMIA FIR AFFRONTA LEINSTER AL DONNYBROOK DI DUBLINO
Dublino (Irlanda) – Terza uscita nel tour irlandese, domani pomeriggio (15.00 locali, 16.00 in Italia) nel mitico Donnybrook di Dublino, per
l’Accademia FIR “Ivan Francescato” che, dopo aver superato le Academies di Munster (25-23) e Connacht (18-5) scende in campo contro il centro di
formazione della provincia di Leinster.
Questa la formazione scelta dai tecnici dell’Accademia, Roland De Marigny e Cristian Prestera:
15 Gabriele DI GIULIO
14 Simone BALOCCHI
13 Enrico LUCCHIN
12 Matteo GABBIANELLI
11 Filippo LOMBARDO
10 Giacomo DE SANTIS
9 Nicola BOCCAROSA
8 Mattia CATELAN
7 Khadim CISSE'
6 Michele BOCCARDO - capitano
5 Federico RUZZA
4 Ugo D'ONOFRIO
3 Patrick BIGONI
2 Niccolò BARUFFALDI
1 Francesco VENTO
a disposizione
16 Adriano DANIELE
17 Marco FERRO
18 Luca SGARBOSSA
19 Jody ROSSETTO
20 Dino DALLA VALLE
21 Alessandro CASINI
22 Paolo BUONFIGLIO
23 Davide ZANETTI
24 Massimiliano CHIAPPINI
25 Matteo CORNELLI
26 Matteo ARCHETTI
27 Davide PASINI
28 Simone PARISOTTO
29 Filippo CANTONI
30 Matteo BARUFFATO
31 Lorenzo CROTTI
Dublino (Irlanda) – Terza uscita nel tour irlandese, domani pomeriggio (15.00 locali, 16.00 in Italia) nel mitico Donnybrook di Dublino, per
l’Accademia FIR “Ivan Francescato” che, dopo aver superato le Academies di Munster (25-23) e Connacht (18-5) scende in campo contro il centro di
formazione della provincia di Leinster.
Questa la formazione scelta dai tecnici dell’Accademia, Roland De Marigny e Cristian Prestera:
15 Gabriele DI GIULIO
14 Simone BALOCCHI
13 Enrico LUCCHIN
12 Matteo GABBIANELLI
11 Filippo LOMBARDO
10 Giacomo DE SANTIS
9 Nicola BOCCAROSA
8 Mattia CATELAN
7 Khadim CISSE'
6 Michele BOCCARDO - capitano
5 Federico RUZZA
4 Ugo D'ONOFRIO
3 Patrick BIGONI
2 Niccolò BARUFFALDI
1 Francesco VENTO
a disposizione
16 Adriano DANIELE
17 Marco FERRO
18 Luca SGARBOSSA
19 Jody ROSSETTO
20 Dino DALLA VALLE
21 Alessandro CASINI
22 Paolo BUONFIGLIO
23 Davide ZANETTI
24 Massimiliano CHIAPPINI
25 Matteo CORNELLI
26 Matteo ARCHETTI
27 Davide PASINI
28 Simone PARISOTTO
29 Filippo CANTONI
30 Matteo BARUFFATO
31 Lorenzo CROTTI
Articolo Precedente
SELEZIONE SEVEN, GLI AZZURRI DOMANI IN CAMPO ALL'HARPENDEN PUB
Articolo Successivo
VEA FEMI-CZ: RINVIATA LA FESTA ALLA CASETTA ROSSOBLÙ
Redazione