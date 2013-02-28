LE 23 AZZURRE PER L'INGHILTERRA
28/02/2013
Roma - In vista del quarto turno del Torneo delle 6 Nazioni Femminile che vedrà impegnate le Azzurre ad Esher (Londra) contro l'Inghilterra sabato 9 marzo alle ore 13 locali (le 14 in Italia), il CT Andrea Di Giandomenico ha reso nota la liste delle atlete convocate per il secondo impegno esterno. Un solo avvicendamento fra le ventitré Azzurre rispetto al precedente impegno contro il Galles a Benevento: Awa Coulibaly, pilone, subentra al posto della compagna di squadra nel Monza, Ilaria Arrighetti. Lo comitiva italiana si ritroverà a Roma, presso il centro di preparazione olimpica del CONI, Giulio Onesti, giovedì 7 marzo, per partire alla volta dell'Inghilterra il giorno seguente. LE ATLETE CONVOCATE Debora BALLARINI (Mustang Rugby Pesaro) Sara BARATTIN (Rugby Casale) Melissa BETTONI (Rugby Sassenage Isere) Giuliana CAMPANELLA (Red&Blu Rugby) Vanessa CHINDAMO (Rugby Monza 1949) Maria Grazia CIOFFI (Red&Blu Rugby) Awa COULIBALY (Rugby Monza 1949) Michela ESTE (Benetton Treviso) Marta FERRARI (Sitam Riviera del Brenta) Manuela FURLAN (Benetton Treviso) Lucia GAI (Sitam Riviera del Brenta) Silvia GAUDINO (Rugby Monza 1949) - capitano Cristina MOLIC (Sitam Riviera del Brenta) Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta) Flavia SEVERIN (Benetton Treviso) Michela SILLARI (Rugby Colorno) Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova) Michela TONDINELLI (Benetton Treviso) Alice TREVISAN (Sitam Riviera del Brenta) Maria Diletta VERONESE (Valsugana Rugby Padova) Paola ZANGIROLAMI (Valsugana Rugby Padova) Sara ZANON (Benetton Treviso) Cecilia ZUBLENA (Rugby Sassenage Isere)
