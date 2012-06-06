LE AZZURRE CONVOCATE PER LA TAPPA OLANDESE DEGLI EUROPEI 7'S FIRA-AER
06/06/2012
6.06.2012 Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR Roma, 6 giugno 2012 LE AZZURRE CONVOCATE PER LA TAPPA OLANDESE DEGLI EUROPEI 7'S FIRA-AER Roma - Sono state diramate quest'oggi le convocazioni per la prima tappa dell'Europeo Seven Femminile FIRA-AER (la seconda è in calendario a Mosca dal 30 giugno al 1° luglio) in programma ad Ameland (Olanda) sabato 16 e domenica 17 giugno. L'Italia, inserita nella poule A, affronterà nel primo giorno del torneo la Russia (ore 11.10), la Svizzera (ore 12.45) l'Inghilterra (ore 16.40) e la Svezia (ore 18.15). Il match contro la Francia del giorno seguente (ore 12.20) concluderà la fase di qualificazione che darà il via alla fase conclusiva della manifestazione. Nell'altro girone sono inserite, oltre alle padrone di casa olandesi, la Spagna, il Portogallo, la Germania, la Moldavia e l'Ukraina. Compongono la lista delle atlete convocate dal CT Andrea Di Giandomenico dodici atlete che dovranno presentarsi mercoledì 13 nel tardo pomeriggio presso un hotel della Capitale. La partenza per i Paesi Bassi avverrà il giorno seguente con volo in partenza da Fiumicino alle 8.55, destinazione Amsterdam; da qui il trasferimento ad Ameland, piccola isola a nord dell'Olanda. Le convocate Sara BARATTIN (RUGBY CASALE) Anna BARBANTI (MUSTANG RUGBY PESARO) Michela ESTE (BENETTON TREVISO) Marta FERRARI (SITAM RIVIERA DEL BRENTA) Manuela FURLAN (BENETTON TREVISO) Maria MAGATTI (RUGBY MONZA 1949) Cristina MOLIC CRISTINA(SITAM RIVIERA DEL BRENTA) Veronica SCHIAVON (SITAM RIVIERA DEL BRENTA) Claudia TEDESCHI (RED&BLU RUGBY) Maria Diletta VERONESE (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Paola ZANGIROLAMI (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Cecilia ZUBLENA (FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY)
