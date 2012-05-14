LE CONVOCATE DELLA SELEZIONE AZZURRA FEMMINILE PER IL ROMA SEVEN
di Redazione
14/05/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) 14.05.2012 Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR Roma, 14 maggio 2012 LE CONVOCATE DELLA SELEZIONE AZZURRA FEMMINILE PER IL ROMA SEVEN Roma - Sarà il Roma Seven ad inaugurare la stagione del Rugby a Sette Femminile. La selezione azzurra sarà impegnata venerdì e sabato prossimi sul campo del Centro Sportivo Giulio Onesti all’Acquacetosa per il torneo internazionale di Roma, appuntamento che torna nella Capitale per l’undicesima volta. Avversarie delle Azzurre di Leila Pennetta la selezione Maori dell’Aoteroa New Zealand, detentrice degli ultimi due trofei, la Russia, il Kazakistan, l’Ukraina, la Georgia, la Svezia ed una selezione sudafricana, Tukkies Women’s Rugby. Il Roma Seven precede di un mese la prima tappa FIRA in programma ad Ameland (Olanda) il 16 e 17 giugno. A fine giugno, invece, le Azzurre saranno impegnate nel torneo di Mosca, valevole per la qualificazione alla Coppa del Mondo Seven che nel 2013 verrà ospitata nella capitale moscovita: ad annunciarlo è stato giovedì scorso Bernard Lapasset, presidente dell’International Rugby Board. Sono dieci le atlete selezionate dallo staff azzurro che si ritroveranno a Roma a partire da giovedì 17 maggio: Jessica BUSATO (BENETTON RUGBY TREVISO) Marta CAMBA (AMATORI RUGBY CAPOTERRA) Alessandra DELL'ORSO (POL.L'AQUILA RUGBY) Mirjam KELLER (RUGBY PERUGIA RAGAZZE) Maria MAGATTI (RUGBY MONZA 1949) Luna NICCHI (POL.L'AQUILA RUGBY) Francesca PAVAN (JESOLO RUGBY) Sara PETTINELLI (C.U.S.ROMA RUGBY) Michela TONDINELLI (BENETTON RUGBY TREVISO) Carola ZATTI (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
ACCREDITO FINALI ECCELLENZA - GARA 2 DEL 19 MAGGIO
Articolo Successivo
PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - 20/27 MAGGIO 2012
Redazione