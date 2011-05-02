(RUGBY NOTIZIE) L&acirc;

(RUGBY NOTIZIE) Lâ
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 02.05.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 2 maggio 2011 Lâ11 MAGGIO IL TROFEO GARIBALDI IN ESPOSIZIONE AL MUSEO DEL RUGBY Roma - Lâopera dellâartista Jean-Pierre Rives - gloria della Francia negli Anni 70, oggi scultore professionista â vinto dagli Azzurri lo scorso 12 marzo, quarto turno dellâRBS 6 Nazioni 2011 - sarÃ esposto per la prima volta al pubblico in Italia lâ11 maggio presso il Museo del Rugby, âFango e Sudoreâ di Colleferro (Corso F. Turati, 121). Il Trofeo prima di arrivare nella cittadina laziale verrÃ esposto a Roma martedÃ¬ 10 maggio in anteprima alle 12.00 presso il Boscolo Hotel Exedra (Piazza della Repubblica, 47), in occasione della conferenza stampa di presentazione dellâevento. Il Trofeo Garibaldi - istituito in occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, che si disputa annualmente tra le Nazionali di Francia ed Italia - fu assegnato per la prima volta a Roma il 3 febbraio 2007 alla Francia che prevalse sullâItalia 39-3. Per quattro anni ad appannaggio del XV dâOltralpe Ã¨ stato vinto dagli Azzurri al Flaminio di Roma lo scorso 12 marzo con il risultato di 22-21, in un match passato giÃ alla storia come il secondo storico successo dellâItalia sui Transalpini dopo la vittoria di Grenoble del 1997 (22 marzo, Finale di Coppa Europa, 40 â 32). Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
