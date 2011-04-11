Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

(RUGBY NOTIZIE) L&acirc;

Redazione Avatar

di Redazione

11/04/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 11.04.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 11 aprile 2011  LâITALIA A FEMMINILE PER LâEUROPEO FIRA IN SPAGNA, A LA CORUÃA, DAL 30 APRILE AL 6 MAGGIO LâEUROPEAN TROPHY 2011: LâITALIA NEL GIRONE B CON INGHILTERRA, OLANDA E RUSSIA Roma - Sono ventisei le Azzurre convocate da Andrea Di Giandomenico per partecipare allâedizione 2011 del European Trophy, il campionato europeo organizzato dalla FIRA-AER. Le vice campionesse in carica (lo scorso anno fu la Spagna ad aggiudicarsi il Trofeo ai danni dellâItalia, superata in finale 31 a 13) si ritroveranno a Roma il prossimo 28 aprile, presso il centro di preparazione olimpica del CONI, per partire il giorno seguente con destinazione La CoruÃ±a, comune situato nell'estremo nord-ovest della Spagna, nella regione autonoma della Galizia, dove si svolgeranno tutte le gare del campionato.  LâItalia si presenterÃ  allâEuropeo con una formazione âAâ, composta da giocatrici che costituiscono lâossatura dellâItaldonne cui si aggiungeranno volti nuovi, alcuni dei quali emersi dal progetto juniores, altre alla prima convocazione assoluta. Le Azzurre esordiranno nel Torneo il 30 aprile contro lâInghilterra; due giorni dopo (2 maggio) affronteranno la Russia per chiudere il girone di qualificazione il 4 maggio contro lâOlanda. Nellâaltro girone sono inserite Spagna, Svezia, Francia e Finlandia. Di seguito lâelenco delle Azzurre: Giovanna Bado (Benetton Treviso) Sara Barattin (Rugby Casale) Melissa Bettoni (Red&Blu Rugby) Elena Borgioli (Rugby Monza 1949) Giuliana Campanella (Red&Blu Rugby) Vanessa Chindamo (Rugby Monza 1949) Maria Grazia Cioffi (Rugby Benevento) Elisa Cucchiella (Red&Blu Rugby) Manuela Furlan (Benetton Treviso) Lucia Gai (Mustang Rugby Pesaro) Maria Magatti (Rugby Monza 1949) Luna Nicchi (Pol. LâAquila Rugby) Silvia Peron (Sitam Riviera del Brenta) Sara Pettinelli (CUS Roma) Germana Raponi (Red&Blu Rugby) Elisa Rochas (Rugby Monza 1949) Valentina Ruzza (Sitam Riviera del Brenta) Flavia Severin (Benetton Treviso) Sofia Stefan (Valsugana Padova) Claudia Tedeschi (Red&Blu Rugby) Michela Tondinelli (Benetton Treviso) Alice Trevisan (Riviera del Brenta) Eleonora Vaghi (Sitam Riviera del Brenta) Maria Diletta Veronese (Valsugana R. Padova) Paola Zangirolami (Valsugana R. Padova) Cecilia Zublena (Rugby Sassenage Isere)    Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

AL VIA IL 1&Acirc;&deg; MAGGIO LA FASE NAZIONALE

Articolo Successivo

Si conclude 22 a 9 la partita contro l’Avezzano‏

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019