(RUGBY NOTIZIE) L&acirc;

L'
di Redazione
11/04/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 11.04.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 11 aprile 2011 LâITALIA A FEMMINILE PER LâEUROPEO FIRA IN SPAGNA, A LA CORUÃA, DAL 30 APRILE AL 6 MAGGIO LâEUROPEAN TROPHY 2011: LâITALIA NEL GIRONE B CON INGHILTERRA, OLANDA E RUSSIA Roma - Sono ventisei le Azzurre convocate da Andrea Di Giandomenico per partecipare allâedizione 2011 del European Trophy, il campionato europeo organizzato dalla FIRA-AER. Le vice campionesse in carica (lo scorso anno fu la Spagna ad aggiudicarsi il Trofeo ai danni dellâItalia, superata in finale 31 a 13) si ritroveranno a Roma il prossimo 28 aprile, presso il centro di preparazione olimpica del CONI, per partire il giorno seguente con destinazione La CoruÃ±a, comune situato nell'estremo nord-ovest della Spagna, nella regione autonoma della Galizia, dove si svolgeranno tutte le gare del campionato. LâItalia si presenterÃ allâEuropeo con una formazione âAâ, composta da giocatrici che costituiscono lâossatura dellâItaldonne cui si aggiungeranno volti nuovi, alcuni dei quali emersi dal progetto juniores, altre alla prima convocazione assoluta. Le Azzurre esordiranno nel Torneo il 30 aprile contro lâInghilterra; due giorni dopo (2 maggio) affronteranno la Russia per chiudere il girone di qualificazione il 4 maggio contro lâOlanda. Nellâaltro girone sono inserite Spagna, Svezia, Francia e Finlandia. Di seguito lâelenco delle Azzurre: Giovanna Bado (Benetton Treviso) Sara Barattin (Rugby Casale) Melissa Bettoni (Red&Blu Rugby) Elena Borgioli (Rugby Monza 1949) Giuliana Campanella (Red&Blu Rugby) Vanessa Chindamo (Rugby Monza 1949) Maria Grazia Cioffi (Rugby Benevento) Elisa Cucchiella (Red&Blu Rugby) Manuela Furlan (Benetton Treviso) Lucia Gai (Mustang Rugby Pesaro) Maria Magatti (Rugby Monza 1949) Luna Nicchi (Pol. LâAquila Rugby) Silvia Peron (Sitam Riviera del Brenta) Sara Pettinelli (CUS Roma) Germana Raponi (Red&Blu Rugby) Elisa Rochas (Rugby Monza 1949) Valentina Ruzza (Sitam Riviera del Brenta) Flavia Severin (Benetton Treviso) Sofia Stefan (Valsugana Padova) Claudia Tedeschi (Red&Blu Rugby) Michela Tondinelli (Benetton Treviso) Alice Trevisan (Riviera del Brenta) Eleonora Vaghi (Sitam Riviera del Brenta) Maria Diletta Veronese (Valsugana R. Padova) Paola Zangirolami (Valsugana R. Padova) Cecilia Zublena (Rugby Sassenage Isere) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
