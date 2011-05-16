(RUGBY NOTIZIE) L&acirc;

Loading...

16/05/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 16.05.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 16 maggio 2011 LâITALIA SEVEN FEMMINILE AL TORNEO DI AMSTERDAM: SELEZIONATE DODICI ATLETE Roma - Con il Torneo di Amsterdam prende il via la stagione azzurra del Rugby a Sette Femminile. Sabato 21 e domenica 22 maggio lâItalia Seven parteciperÃ  al Torneo Internazionale di Rugby a Sette âAmsterdam Sevenâ, uno dei piÃ¹ longevi dâEuropa, in calendario nella capitale olandese dal 1972. La squadra azzurra sotto la direzione tecnica di Andrea Di Giandomenico, si ritroverÃ  a Roma nel primo pomeriggio di giovedÃ¬ 19 maggio, presso il campo della Capitolina Rugby per iniziare subito la preparazione in vista del torneo. LâItalia si trasferirÃ  ad Amsterdam il giorno seguente. Sono dodici le atlete selezionate dallo staff azzurro. Di seguito le convocate. Sara Barattin (Rugby Casale) Giuliana Campanella (Red&Blu Rugby) Maria Grazia Cioffi (Rugby Benevento) Manuela Furlan (Benetton Treviso) Luna Nicchi (Pol. LâAquila Rugby) Silvia Peron (Sitam Riviera del Brenta) Sara Pettinelli (CUS Roma) Veronica Schiavon (Sitam Riviera del Brenta) Claudia Tedeschi (Red&Blu Rugby) Maria Diletta Veronese (Valsugana R. Padova) Paola Zangirolami (Valsugana R. Padova) Cecilia Zublena (Rugby Sassenage Isere) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
