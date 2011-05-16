(RUGBY NOTIZIE) L&acirc;

(RUGBY NOTIZIE) Lâ
Roma, 16 maggio 2011 LâITALIA SEVEN FEMMINILE AL TORNEO DI AMSTERDAM: SELEZIONATE DODICI ATLETE Roma - Con il Torneo di Amsterdam prende il via la stagione azzurra del Rugby a Sette Femminile. Sabato 21 e domenica 22 maggio lâItalia Seven parteciperÃ al Torneo Internazionale di Rugby a Sette âAmsterdam Sevenâ, uno dei piÃ¹ longevi dâEuropa, in calendario nella capitale olandese dal 1972. La squadra azzurra sotto la direzione tecnica di Andrea Di Giandomenico, si ritroverÃ a Roma nel primo pomeriggio di giovedÃ¬ 19 maggio, presso il campo della Capitolina Rugby per iniziare subito la preparazione in vista del torneo. LâItalia si trasferirÃ ad Amsterdam il giorno seguente. Sono dodici le atlete selezionate dallo staff azzurro. Di seguito le convocate. Sara Barattin (Rugby Casale) Giuliana Campanella (Red&Blu Rugby) Maria Grazia Cioffi (Rugby Benevento) Manuela Furlan (Benetton Treviso) Luna Nicchi (Pol. LâAquila Rugby) Silvia Peron (Sitam Riviera del Brenta) Sara Pettinelli (CUS Roma) Veronica Schiavon (Sitam Riviera del Brenta) Claudia Tedeschi (Red&Blu Rugby) Maria Diletta Veronese (Valsugana R. Padova) Paola Zangirolami (Valsugana R. Padova) Cecilia Zublena (Rugby Sassenage Isere)
