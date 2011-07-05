Loading...

ITALSEVEN MASCHILE A BARCELLONA PER LA TERZA TAPPA DEL GP FIRA

Redazione Avatar

di Redazione

05/07/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 05.07.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 5 luglio 2011 LâITALSEVEN MASCHILE A BARCELLONA PER LA TERZA TAPPA DEL GP FIRA Terza tappa del âGrand Prix Series FIRA-AERâ per lâItalia Seven di Marco De Rossi attesa a Barcellona nel week-end per il penultimo appuntamento del circuito 2011. Roma - Gli Azzurri, ottavi in classifica generale dopo il secondo turno moscovita del 25-26 giugno, hanno iniziato ieri pomeriggio a Roma, presso il centro di preparazione olimpica del CONI, Giulio Onesti, la preparazione in vista dellâimpegno di sabato e domenica prossimi. Sono dodici gli atleti convocati dal CT De Rossi. La comitiva azzurra lascerÃ  la Capitale nel pomeriggio di giovedÃ¬. La competizione europea vivrÃ  il suo epilogo a Bucarest nel week-end del 16 e 17 luglio. Guida la classifica provvisoria lâInghilterra, formazione che lâItalia troverÃ  nel proprio girone di qualificazione sabato assieme a Georgia, Francia, Romania ed Olanda. Questi i convocati dellâItalseven per la tappa di Barcellona:   Giovanni Alberghini (Granducato Parma) Andrea Bachetti (Femi CZ Rugby Rovigo) Roberto Bertetti (Petrarca Padova) Marcello De Gaspari (Rugby Rovigo Delta) Stephanus Jaco Erasmus (MPS Aironi Rugby) Nicolo Luigi Fadalti (Mogliano Rugby) Luca Martinelli (Fiamme Oro Roma) Rudolf Mernone (Fiamme Oro Roma) Giuseppe Sapuppo (San Gregorio Catania) Leonardo Sarto (Petrarca Padova) Fabrizio Sepe (Mantovani Lazio) Diego Varani (Futura Park Rugby Roma) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]  
