ITALSEVEN MASCHILE A BARCELLONA PER LA TERZA TAPPA DEL GP FIRA
di Redazione
05/07/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 05.07.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 5 luglio 2011 LâITALSEVEN MASCHILE A BARCELLONA PER LA TERZA TAPPA DEL GP FIRA Terza tappa del âGrand Prix Series FIRA-AERâ per lâItalia Seven di Marco De Rossi attesa a Barcellona nel week-end per il penultimo appuntamento del circuito 2011. Roma - Gli Azzurri, ottavi in classifica generale dopo il secondo turno moscovita del 25-26 giugno, hanno iniziato ieri pomeriggio a Roma, presso il centro di preparazione olimpica del CONI, Giulio Onesti, la preparazione in vista dellâimpegno di sabato e domenica prossimi. Sono dodici gli atleti convocati dal CT De Rossi. La comitiva azzurra lascerÃ la Capitale nel pomeriggio di giovedÃ¬. La competizione europea vivrÃ il suo epilogo a Bucarest nel week-end del 16 e 17 luglio. Guida la classifica provvisoria lâInghilterra, formazione che lâItalia troverÃ nel proprio girone di qualificazione sabato assieme a Georgia, Francia, Romania ed Olanda. Questi i convocati dellâItalseven per la tappa di Barcellona: Giovanni Alberghini (Granducato Parma) Andrea Bachetti (Femi CZ Rugby Rovigo) Roberto Bertetti (Petrarca Padova) Marcello De Gaspari (Rugby Rovigo Delta) Stephanus Jaco Erasmus (MPS Aironi Rugby) Nicolo Luigi Fadalti (Mogliano Rugby) Luca Martinelli (Fiamme Oro Roma) Rudolf Mernone (Fiamme Oro Roma) Giuseppe Sapuppo (San Gregorio Catania) Leonardo Sarto (Petrarca Padova) Fabrizio Sepe (Mantovani Lazio) Diego Varani (Futura Park Rugby Roma) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
Articolo Precedente
FURNO E D'APICE VOGLIONO IL MONDIALE
Articolo Successivo
(RUGBY NOTIZIE) DIECI AZZURRE PER Lâ
Redazione