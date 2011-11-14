Loading...

ITALIA UNDER 20 A TIRRENIA DAL 20 AL 23 NOVEMBRE

14/11/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 14.11.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 14 novembre 2011 ITALIA UNDER 20 A TIRRENIA DAL 20 AL 23 NOVEMBRE Roma - La FIR ha programmato un nuovo raduno, il terzo dallâinizio di stagione, per la Nazionale Under 20 in vista del primo impegno ufficiale 2011-2012 contro i pari etÃ  dellâAccademia francese di Marcoussis (Tirrenia, 7 dicembre). I trenta atleti convocati dal Responsabile Tecnico Graig Green e dai tecnici Giampiero De Carli e Massimo Brunello si ritroveranno presso il centro di preparazione olimpica del CONI nella serata di domenica. MartedÃ¬ sosterranno una partita di allenamento con la Nazionale Emerging, in raduno negli stessi giorni a Tirrenia. Lo stage terminerÃ  il giorno seguente. I CONVOCATI Marco BELLUCCI (UR Tirreno) Giulio BISEGNI (Mantovani Lazio) Tommaso BONI (Marchiol Mogliano) Antonio BRANDOLINI (LâAquila Rugby 1936) Guido CALABRESE (Gladiatori Sanniti) Michele CAMPAGNARO (Rugby Mirano 1957) Pietro CECCARELLI (Stade Rochelais, FRA) Andrea DE MARCHI (Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta) Riccardo DELLA ROSSA (Udine Rugby) Sami DRISSI (Almaviva UR Capitolina) Timi ENODEH (Montepaschi Crociati) Angelo ESPOSITO (Ruggers Tarvisium) Davide FAROLINI (Montepaschi Crociati) Andrea LOFRESE (Benetton Treviso) Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano) Alfio Luca MAMMANA (Amatori Catania) Matteo Davide MARAN (Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta) Simone MARINARO (UR Sannio) Pietro Amedeo MORESCHI (Rugby Viadana) Alain MORICONI (Almaviva UR Capitolina) Alex MORSELLINO (Petrarca Padova) Luca NOSTRAN (Petrarca Padova) David ODIETE (Rugby Reggio) Ruben RICCIOLI (Richimond, ING) Leonardo SARTO (Petrarca Padova) Giovanni SCALVI (Rugby Reggio) Luca SCARSINI (Udine Rugby) Giuseppe SCIACCA (Montepaschi Crociati) Alessandro TARTAGLIA (Mantovani Lazio) Alessio ZDRILICH (Ospitaletto Rugby) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]  
