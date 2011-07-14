Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

(RUGBY NOTIZIE) L'ITALIA FEMMINILE A BUCAREST PER L&acirc;

Redazione Avatar

di Redazione

14/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 14.07.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 14 luglio 2011  LE AZZURRE A BUCAREST PER LâEUROPEO SEVEN FIRA Roma - La Nazionale Seven Femminile del Ct Andrea Di Giandomenico ha lasciato questa mattina il Centro Giulio Onesti di Roma per raggiungere Bucarest dove Ã¨ in programma sabato e domenica prossimi il Campionato Europeo di Rugby a Sette, organizzato dalla FIRA. Nella Capitale rumena confluiranno nel week-end le migliori dodici formazioni europee che compongono appunto il âTop 12â. I gironi di seconda (dodici squadre) e terza divisione (dieci squadre) si disputeranno rispettivamente in Lettonia ed Ungheria. Spagna, Inghilterra, Germania, Svezia e Romania saranno le dirette avversarie delle Azzurre nel girone di qualificazione (Poule "A"). Sabato 16 luglio Sara Barattin & Co. affronteranno nellâordine Germania, Spagna, Inghilterra e Romania; il giorno seguente la Svezia per chiudere la prima fase del Torneo che indicherÃ  gli accoppiamenti per la fase finale, tutta in programma nella giornata di domenica. Compongono il Girone "B" Olanda, Francia, Russia, Portogallo, Moldavia e Finlandia. Un cambio nelle fila azzurre rispetto alla lista diramata dieci giorni faâ con Luna Nicchi che ha sostituito lâindisponibile Maria Grazia Cioffi. Le Azzurre per Bucarest Sara Barattin (Rugby Casale, capitano) Chiara Castellarin (Rugby Colorno) Michela Este (Benetton Treviso) Manuela Furlan (Benetton Treviso) Luna Nicchi (LâAquila Rugby) Silvia Gaudino (Rugby Monza) Sara Pettinelli (Cus Roma) Veronica Schiavon (Riviera del Brenta) Sofia Stefan (Valsugana Padova) Paola Zangirolami (Valsugana Padova) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

PROCEDURA ACCREDITAMENTO STAMPA

Articolo Successivo

PRIMO APPUNTAMENTO IL 19 LUGLIO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019