(RUGBY NOTIZIE) L'ITALIA FEMMINILE A BUCAREST PER L&acirc;

14/07/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 14.07.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 14 luglio 2011 LE AZZURRE A BUCAREST PER LâEUROPEO SEVEN FIRA Roma - La Nazionale Seven Femminile del Ct Andrea Di Giandomenico ha lasciato questa mattina il Centro Giulio Onesti di Roma per raggiungere Bucarest dove Ã¨ in programma sabato e domenica prossimi il Campionato Europeo di Rugby a Sette, organizzato dalla FIRA. Nella Capitale rumena confluiranno nel week-end le migliori dodici formazioni europee che compongono appunto il âTop 12â. I gironi di seconda (dodici squadre) e terza divisione (dieci squadre) si disputeranno rispettivamente in Lettonia ed Ungheria. Spagna, Inghilterra, Germania, Svezia e Romania saranno le dirette avversarie delle Azzurre nel girone di qualificazione (Poule "A"). Sabato 16 luglio Sara Barattin & Co. affronteranno nellâordine Germania, Spagna, Inghilterra e Romania; il giorno seguente la Svezia per chiudere la prima fase del Torneo che indicherÃ gli accoppiamenti per la fase finale, tutta in programma nella giornata di domenica. Compongono il Girone "B" Olanda, Francia, Russia, Portogallo, Moldavia e Finlandia. Un cambio nelle fila azzurre rispetto alla lista diramata dieci giorni faâ con Luna Nicchi che ha sostituito lâindisponibile Maria Grazia Cioffi. Le Azzurre per Bucarest Sara Barattin (Rugby Casale, capitano) Chiara Castellarin (Rugby Colorno) Michela Este (Benetton Treviso) Manuela Furlan (Benetton Treviso) Luna Nicchi (LâAquila Rugby) Silvia Gaudino (Rugby Monza) Sara Pettinelli (Cus Roma) Veronica Schiavon (Riviera del Brenta) Sofia Stefan (Valsugana Padova) Paola Zangirolami (Valsugana Padova) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
