L'ITALIA INCONTRA LA CREMONA SPORTIVA, VENERDI' SCAMBIO DI MAGLIE ALLO ZINI
di Redazione
13/11/2013
Cremona – Lasciare un segno tangibile in campo contro le Fiji, ma anche una testimonianza forte del proprio passaggio a Cremona, rafforzare la
presenza della palla ovale nella città dei liutai.
I Cariparma Test Match rappresentano per FIR e per la Nazionale un importante mezzo di promozione del rugby sul territorio ed è proprio in
quest’ottica, e per cementare i rapporti con le realtà sportive più affermate del territorio, che venerdì mattina il capitano azzurro Sergio
Parisse, a conclusione del Captain’s Run allo Stadio “Zini” di Cremona consegnerà la maglia dell'Italia all’Assessore allo Sport del Comune,
Marcello Ventura, e la scambierà con Andrea Conti, capitano della Vanoli Basket, e con il Presidente dell’US Cremonese Maurizio Calcinoni,
accompagnato nell’occasione da Nicolas Bremec, portiere spagnolo alla sua prima stagione in grigiorosso.
