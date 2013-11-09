Home Senza categoria L'ITALIA PARTE BENE MA CEDE ALLA DISTANZA, A TORINO L'AUSTRALIA VINCE 20-50

L'ITALIA PARTE BENE MA CEDE ALLA DISTANZA, A TORINO L'AUSTRALIA VINCE 20-50

di Redazione 09/11/2013

L'ITALIA PARTE BENE MA CEDE ALLA DISTANZA, A TORINO L'AUSTRALIA VINCE 20-50

SABATO PROSSIMO A CREMONA IL SECONDO CARIPARMA TEST MATCH CONTRO FIJI



Torino – Inizia con una pesante sconfitta – la quarta consecutiva dopo le tre del tour estivo – la serie autunnale dei Cariparma Test Match: gli

Azzurri di Brunel escono dall’Olimpico di Torino battuti per 20-50 dall’Australia, capace di ribaltare in un lampo la partenza bruciante di

Parisse e compagni.



Gli Azzurri iniziano con il piede giusto, centrano i pali dopo una manciata di minuti con Di Bernardo, imbastiscono un magnifico contrattacco

all’undicesimo minuto sull’asse Sgarbi-Di Bernardo-McLean mandando in meta in mezzo ai pali l’estremo della Benetton Treviso e allungano sul

10-0: dopo il 19-22 di un anno fa a Firenze sembra davvero il pomeriggio giusto per una storica prima volta, ma da lì in avanti è solo Australia o

quasi.



La difesa italiana prova a salire velocemente per portare pressione sui fortissimi trequarti Wallabies, ma finisce per concedere spazi e nel giro di

diciassette minuti gli ospiti capovolgono il risultato e l’inerzia del match cambia: al quindicesimo segna il capitano e terza linea Mowen, poi

Kuridrani marca al largo imbeccato da uno splendido off-load dell’ala Cummins, che conclude il finale di primo tempo degli australiani marcando la

meta del 10-19. L’Italia potrebbe andare a riposo sotto break, ma Di Bernardo sbaglia due calci di punizione e si va a riposo con il XV di Brunel

sotto di nove punti.



L’ipoteca sul match per gli ospiti porta la firma del solito Cummins, che al decimo della ripresa evita due placcaggi al largo per volare ancora in

mezzo alla porta italiana, e di Ashley-Cooper che scardina per vie centrali la difesa italiana: è 10-33 e la reazione italiana è affidata a Lorenzo

Cittadini, che su una serie di pick-and-go accorcia sul 15-33. Ma è troppo tardi e nel finale due azioni in velocità della linea arretrata

australiana mandano oltre la linea italiana prima Tomane e poi Folau: a rendere meno pesante un passivo comunque difficile da digerire riesce, allo

scadere, il ventenne esordiente Tommaso Allan che nei venti minuti finali sostituisce Di Bernardo all’apertura. Una meta e due calci falliti per lui

nella sua prima uscita internazionale: da qui l’Italia riparte per sfidare le Fiji sabato prossimo allo Zini di Cremona nel secondo dei Cariparma

Test Match 2013.



Torino, Stadio Olimpico – sabato 9 novembre 2013



Cariparma Test Match



Italia v Australia 20-50



Marcatori: p.t. 4’ cp. Di Bernardo (3-0); 11’ m. McLean tr. Di Bernardo (10-0); 15’ m. Mowen tr. Cooper (10-7); 21’ m. Kuridrani tr. Cooper

(10-14); 32’ m. Cummins (10-19); s.t. 10’ m. Cummins (10-26); 19’ m. Ashley-Cooper tr. Cooper (10-33); 21’ m. Cittadini (15-33); 26’ cp..

Leali’Ifano (15-36); 28’ m. Tomane tr. Leali’Ifano (15-43); 30’ m. Folau tr. Leali’Ifano (15-50); 39’ m. Allan (20-50)



Italia: McLean; Benvenuti T. (19’ st. Iannone), Morisi, Sgarbi, Sarto L.; Di Bernardo (19’ st. Allan), Gori (30’ st. Botes); Parisse (cap),

Barbieri R., Zanni; Bortolami (23’ st. Furno), Pavanello A. (10’ st. Geldenhuys); Castrogiovanni (19’ st. Cittadini), Giazzon (10’ st.

Ghiraldini), Rizzo (10’ st. Aguero)



all. Brunel



Australia: Folau; Ashley-Cooper (26’ st. Tomane), Kuridrani, Toomua, Cummins; Cooper (20’ st. Leali’Ifano), Genia (30’ st. White); Mowen

(cap), Hooper (23’ st. Gill), Simmons; Horwill, Timani (17’ st. Dennis); Alexander (11’ st. Kepu), Moore (26’ st. Faingaa), Slipper (20’ st.

Robinson)



all. McKenzie



arb. Jackson (Nuova Zelanda)



g.d.l. Poite (Francia), Lacey (Irlanda)

TMO: Hughes (Inghilterra)



Man of the match: Cummins (Australia)



Note: giornata di sole, terreno in buone condizioni. Esordio in Nazionale per Tommaso Allan, Azzurro n. 633. 25.177 spettatori.







