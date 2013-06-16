L'ITALIA RIENTRA A DURBAN PER PREPARARE IL TEST CONTRO LA SCOZIA
di Redazione
16/06/2013
DOMANI ULTIMI ACCERTAMENTI PER IANNONE, GARCIA, GHIRALDINI ED ORQUERA
Durban (Sudafrica) – Dopo la pesante sconfitta subita ieri a Nelspruit contro Samoa nella seconda giornata delle Castle Lager Series, la Nazionale
Italiana Rugby ha fatto rientro in serata al quartier generale di Durban, nello stato del Natal, dove gli Azzurri allenati da Jacques Brunel
prepareranno la terza ed ultima sfida del tour estivo che sabato prossimo, al Loftus Versfeld, li metterà di fronte alla Scozia fermata ieri per
30-17 dagli Springboks padroni di casa al “Mbombela Stadium”.
Dopo una seduta defatigante in piscina a Nelspruit, gli Azzurri sono volati nel pomeriggio a Durban e da domani riprenderanno gli allenamenti. Da
verificare la disponibilità del tallonatore Leonardo Ghiraldini, del mediano d’apertura Luciano Orquera, del centro Gonzalo Garcia e dell’ala
Tommaso Iannone, tutti usciti contusi dalla partita contro Samoa.
Un bollettino medico aggiornato sui tre atleti verrà divulgato nella giornata di domani.
