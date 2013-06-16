Home Senza categoria L'ITALIA RIENTRA A DURBAN PER PREPARARE IL TEST CONTRO LA SCOZIA

L'ITALIA RIENTRA A DURBAN PER PREPARARE IL TEST CONTRO LA SCOZIA

di Redazione 16/06/2013

L'ITALIA RIENTRA A DURBAN PER PREPARARE IL TEST CONTRO LA SCOZIA

DOMANI ULTIMI ACCERTAMENTI PER IANNONE, GARCIA, GHIRALDINI ED ORQUERA



Durban (Sudafrica) – Dopo la pesante sconfitta subita ieri a Nelspruit contro Samoa nella seconda giornata delle Castle Lager Series, la Nazionale

Italiana Rugby ha fatto rientro in serata al quartier generale di Durban, nello stato del Natal, dove gli Azzurri allenati da Jacques Brunel

prepareranno la terza ed ultima sfida del tour estivo che sabato prossimo, al Loftus Versfeld, li metterà di fronte alla Scozia fermata ieri per

30-17 dagli Springboks padroni di casa al “Mbombela Stadium”.

Dopo una seduta defatigante in piscina a Nelspruit, gli Azzurri sono volati nel pomeriggio a Durban e da domani riprenderanno gli allenamenti. Da

verificare la disponibilità del tallonatore Leonardo Ghiraldini, del mediano d’apertura Luciano Orquera, del centro Gonzalo Garcia e dell’ala

Tommaso Iannone, tutti usciti contusi dalla partita contro Samoa.

Un bollettino medico aggiornato sui tre atleti verrà divulgato nella giornata di domani.







