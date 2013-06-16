Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

L'ITALIA RIENTRA A DURBAN PER PREPARARE IL TEST CONTRO LA SCOZIA

Redazione Avatar

di Redazione

16/06/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
L'ITALIA RIENTRA A DURBAN PER PREPARARE IL TEST CONTRO LA SCOZIA
DOMANI ULTIMI ACCERTAMENTI PER IANNONE, GARCIA, GHIRALDINI ED ORQUERA

Durban (Sudafrica) – Dopo la pesante sconfitta subita ieri a Nelspruit contro Samoa nella seconda giornata delle Castle Lager Series, la Nazionale
Italiana Rugby ha fatto rientro in serata al quartier generale di Durban, nello stato del Natal, dove gli Azzurri allenati da Jacques Brunel
prepareranno la terza ed ultima sfida del tour estivo che sabato prossimo, al Loftus Versfeld, li metterà di fronte alla Scozia fermata ieri per
30-17 dagli Springboks padroni di casa al “Mbombela Stadium”.
Dopo una seduta defatigante in piscina a Nelspruit, gli Azzurri sono volati nel pomeriggio a Durban e da domani riprenderanno gli allenamenti. Da
verificare la disponibilità del tallonatore Leonardo Ghiraldini, del mediano d’apertura Luciano Orquera, del centro Gonzalo Garcia e dell’ala
Tommaso Iannone, tutti usciti contusi dalla partita contro Samoa.
Un bollettino medico aggiornato sui tre atleti verrà divulgato nella giornata di domani.


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ITALIA SEVEN FEMMINILE. L'ITALA PERDE IL PLATE CONTRO L'INGHILTERRA PER 19-12

Articolo Successivo

ITALIA SEVEN FEMMINILE. a marbella 2 vittorie e 2 sconfitte

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019