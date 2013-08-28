L'ITALRUGBY ALLA 70&deg; MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA PER LA PROIEZIONE DE &quot;IL TERZO TEMPO&quot;

Home Senza categoria L'ITALRUGBY ALLA 70° MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA PER LA PROIEZIONE DE "IL TERZO TEMPO"

di Redazione 28/08/2013

Venezia – Una rappresentanza di atleti della Squadra Nazionale parteciperà sabato 31 agosto alla proiezione ufficiale del film “Il Terzo Tempo”

al Festival di Venezia 2013- sezione Orizzonti



Alcuni tra gli atleti più presenti in maglia azzurra delle ultime stagioni – Leonardo Ghiraldini, Alessandro Zanni, Luke McLean, Alberto Sgarbi,

Edoardo Gori – sfileranno sul red carpet della più prestigiosa mostra cinematografica italiana insieme al cast ed alla produzione della pellicola

diretta da Enrico Maria Artale.



Il film segue il riscatto di Samuel (Lorenzo Richelmy), un ragazzo che non ha avuto nulla dalla vita ma che, passando attraverso il carcere minorile e

grazie anche all'amore per una ragazza, riesce a portare alla vittoria la squadra di rugby nella quale milita: una conquista ancor più importante

perché il suo allenatore è anche l'assistente sociale che lo segue. Il rugby come metafora della vita e della voglia di tornare a sperare, in una

pellicola dove lo sport fa da sfondo ad un racconto di formazione e di sentimenti.



Alla realizzazione del film hanno partecipato anche due Società storiche del rugby italiano e laziale, Fiamme Oro Rugby - la squadrra del Gruppo

Sportivo della Polizia di Stato - e Rugby Frascati, che hanno messo a disposizione i propri tesserati per contribuire a rendere le sequenze di gioco

quanto più realistiche possibile.



Il film uscirà nelle sale italiane il 22 novembre distribuito da Filmauro.







