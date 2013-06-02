Home Senza categoria L'ITALRUGBY SBARCA IN SUDAFRICA; SABATO PRIMO TEST CONTRO GLI SPRINGBOKS

L'ITALRUGBY SBARCA IN SUDAFRICA; SABATO PRIMO TEST CONTRO GLI SPRINGBOKS

di Redazione 02/06/2013

L'ITALRUGBY SBARCA IN SUDAFRICA, SABATO PRIMO TEST CON GLI SPRINGBOKS

Durban (Sudafrica) – La Nazionale Italiana Rugby è arrivata questo pomeriggio a Durban, capitale dello stato del Natal, in vista del debutto nel

quadrangolare Castle Lager Series che vedrà impegnati gli Azzurri di Jacques Brunel da sabato 8 a sabato 22 giugno in Sudafrica.



Proveniente da Roma, dove nei giorni scorsi hanno concluso la preparazione alla finestra internazionale iniziata a Bormio, la Nazionale ha trovato

all'arrivo uno splendido e caldo pomeriggio di sole: dopo aver sistemato il materiale al Southern Sun Hotel di North Beach, sede della prima settimana

di ritiro sudafricano, i ventinove atleti presenti – Parisse, Ghiraldini e Castrogiovanni, provenienti da Hong Kong, si aggregheranno al gruppo

domani mattina – si sono limitati ad una camminata in spiaggia per scaricare la fatica del lungo viaggio dall'Europa.





Da domani, sul prato della George Campbell National School, Parisse e compagni inizieranno a lavorare in vista del debutto di sabato prossimo al Kings

Park (ore 17.15, diretta Sky Sport) che metterà l'Italia subito di fronte agli Springboks, padroni di casa ed attualmente seconda forza del ranking

mondiale.





Questi i trentadue atleti che, da domani, si contenderanno un posto nel XV titolare per il test-match di sabato e che parteciperanno alle Castle Lager

Series 2013:





Piloni

Matias AGUERO (Zebre Rugby, 17 caps)

Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 95 caps)

Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 21 caps)

Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 9 caps)

Michele RIZZO (Benetton Treviso, 7 caps)



Tallonatori

Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 53 caps)

Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 10 caps)

Andrea MANICI (Zebre Rugby, esordiente)*



Seconde linee

Valerio BERNABO' (Benetton Treviso, 19 caps)

Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 94 caps)

Leandro CEDARO (Stade Rochelais, esordiente)

Joshua FURNO (Narbonne, 8 caps)*

Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 18 caps)



Terze linee

Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 28 caps)

Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 93 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 95 caps) - capitano

Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 11 caps)

Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 74 caps)



Mediani di mischia

Tobias BOTES (Benetton Treviso, 13 caps)

Alberto CHILLON (Zebre Rugby, esordiente)*

Edoardo GORI (Benetton Treviso, 24 caps)*



Mediani d'apertura

Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, esordiente)

Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 33 caps)



Centri

Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 82 caps)

Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 28 caps)

Luca MORISI (Benetton Treviso, 2 caps)*

Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 24 caps)



Ali/Estremi

Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 1 cap)*

Andrea MASI (London Wasps, 77 caps)

Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 46 caps)

Leonardo SARTO (Zebre Rugby, esordiente)*

Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 14 caps)*



*è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato"







