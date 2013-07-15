MARIA BEATRICE BENVENUTI ARBITRO ALLE UNIVERSIADI 2013 IN KAZAN
di Redazione
MARIA BEATRICE BENVENUTI ARBITRO ALLE UNIVERSIADI 2013 IN KAZAN Kazan (Russia) - Maria Beatrice BENVENUTI, direttore di gara di Roma, è impegnata, dal 14 al 17 luglio, nella direzione delle gare del Torneo di Rugby a 7 che si sta svolgendo a Kazan, in Russia, nelle Universiadi 2013. Le Universiadi sono la seconda manifestazione al mondo, per quanto attiene agli eventi sportivi, per partecipazione di atleti e direttori di gara, dopo le Olimpiadi. Oltre 10.400 atleti universitari provenienti da 162 paesi stanno partecipando a questa manifestazione, rendendo queste Universiadi quelle con più partecipanti in assoluto nella storia della manifestazione. Ieri la direttrice di gara di Roma, quartiere di Trastevere, ha diretto gli incontri Francia v Giappone e Gran Bretagna v Cina riportando dagli osservatori, incaricati di valutare la sua prestazione, giudizi lusinghieri e positivi per le sue direzioni di gara. Maria Beatrice, appartenente alla Sezione Arbitri di Roma, è giovanissima, 20 anni, ed ha iniziato questa attività per scommessa, all'età di 16 anni, iniziando a dirigere incontri nel Comitato Laziale ed ha bruciato le tappe raggiungendo in breve tempo la massima serie del Campionato Femminile (esordio nella gara Benetton Group Rugby Treviso v ASD Rugby Monza 1949 il 07 aprile). Inoltre è inserita nell'Accademia Arbitrale di Tirrenia, dalla scorsa stagione sportiva, ed è stata dichiarata idonea per l'ammissione al secondo livello del percorso formativo arbitrale accademico (tre sono i livelli dell'Accademia Arbitrale). Oggi, 15 luglio, la BENVENUTI sarà impegnata nella direzione del match Canada v Ucraina; dopo questa giornata saranno diramate le designazioni per le fasi finali, che si disputeranno dal 16 al 17 luglio, e con un'altra buona prestazione la speranza è quella di vedere il nostro arbitro impegnato anche in questa fase. L'universiade 2013 è organizzata dalla Federazione Internazionale Sport Universitari (FISU) e dagli Enti Sportivi della Repubblica del Tatarstan.
