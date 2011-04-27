(RUGBY NOTIZIE) MARIA BEATRICE DENZA NELL&acirc;

(RUGBY NOTIZIE) MARIA BEATRICE DENZA NELLâ
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 27.04.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 27 aprile 2011 UN CAMBIO NELLâITALIA A PER LâEUROPEO FEMMINILE: CONVOCATA MARIA BEATRICE DENZA Roma - Alla vigilia del raduno in vista degli Europei FIRA Femminili, Andrea Di Giandomenico e Daniele Porrino hanno effettuato un cambio nella lista delle Azzurre convocate: subentra al posto dellâindisponibile Eleonora Vaghi (Sitam Riviera del Brenta) Maria Beatrice Denza. La ventinovenne atleta romana, nelle fila della Red&Blu Rugby di Colleferro, torna a far parte del gruppo azzurro dopo aver esordito nel 2009 a Mira (Venezia) nel match del 6 Nazioni contro il Galles (15 marzo) subentrando al 22esimo delle ripresa al posto della compagna di squadra nel club, Maria Sanfilippo. Per Maria Beatrice si tratterÃ della seconda esperienza europea: nel 2009, edizione svedese valevole per la qualificazione al Mondiale dellâanno successivo, aveva disputato tre partite contro Svezia, Germania e Spagna. LâItalia âAâ si troverÃ domani a Roma, presso il centro di preparazione olimpica del CONI allâAcquacetosa per partire il giorno seguente con destinazione La CoruÃ±a, nel nord est della Spagna, dove si terranno tutte le partite dell' European Trophy 2011. Sono otto i Paesi partecipanti suddivisi in due poule. LâItalia Ã¨ inserita nel girone B con Olanda, Russia ed Inghilterra. Eâ contro questâultima che le Azzurre esordiranno nel torneo il 30 aprile. Due giorni dopo affronteranno la Russia (2 maggio) per chiudere il girone di qualificazione il 4 maggio contro lâOlanda. Le finali dal 1Â° allâ8Â° posto sono tutte in programma il 7 maggio. LE AZZURRE Giovanna Bado (Benetton Treviso) Sara Barattin (Rugby Casale) Melissa Bettoni (Red&Blu Rugby) Elena Borgioli (Rugby Monza 1949) Giuliana Campanella (Red&Blu Rugby) Vanessa Chindamo (Rugby Monza 1949) Maria Grazia Cioffi (Rugby Benevento) Elisa Cucchiella (Red&Blu Rugby) Maria Beatrice DENZA (Red&Blu Rugby) Silvia Folli (Valsugana PD) Manuela Furlan (Benetton Treviso) Lucia Gai (Mustang Rugby Pesaro) Giulia Grasso (Red&Blu Rugby) Maria Magatti (Rugby Monza 1949) Maria Chiara Nespoli (Sitam Riviera del Brenta) Luna Nicchi (Pol. LâAquila Rugby) Silvia Peron (Sitam Riviera del Brenta) Sara Pettinelli (CUS Roma) Germana Raponi (Red&Blu Rugby) Flavia Severin (Benetton Treviso) Sofia Stefan (Valsugana Padova) Claudia Tedeschi (Red&Blu Rugby) Michela Tondinelli (Benetton Treviso) Alice Trevisan (Riviera del Brenta) Paola Zangirolami (Valsugana R. Padova) Cecilia Zublena (Rugby Sassenage Isere) GIRONE A SPAGNA SVEZIA FINLANDIA FRANCIA GIRONE B ITALIA INGHILTERRA OLANDA RUSSIA Approfondimenti su: www.fira-aer-rugby.com ( http://www.fira-aer-rugby.com/ ) Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
