(RUGBY NOTIZIE) MARIA BEATRICE DENZA NELL&acirc;

27/04/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 27.04.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 27 aprile 2011 UN CAMBIO NELLâITALIA A PER LâEUROPEO FEMMINILE: CONVOCATA MARIA BEATRICE DENZA Roma - Alla vigilia del raduno in vista degli Europei FIRA Femminili, Andrea Di Giandomenico e Daniele Porrino hanno effettuato un cambio nella lista delle Azzurre convocate: subentra al posto dellâindisponibile Eleonora Vaghi (Sitam Riviera del Brenta) Maria Beatrice Denza. La ventinovenne atleta romana, nelle fila della Red&Blu Rugby di Colleferro, torna a far parte del gruppo azzurro dopo aver esordito nel 2009 a Mira (Venezia) nel match del 6 Nazioni contro il Galles (15 marzo) subentrando al 22esimo delle ripresa al posto della compagna di squadra nel club, Maria Sanfilippo. Per Maria Beatrice si tratterÃ  della seconda esperienza europea: nel 2009, edizione svedese valevole per la qualificazione al Mondiale dellâanno successivo, aveva disputato tre partite contro Svezia, Germania e Spagna. LâItalia âAâ si troverÃ  domani a Roma, presso il centro di preparazione olimpica del CONI allâAcquacetosa per partire il giorno seguente con destinazione La CoruÃ±a, nel nord est della Spagna, dove si terranno tutte le partite dell' European Trophy 2011. Sono otto i Paesi partecipanti suddivisi in due poule. LâItalia Ã¨ inserita nel girone B con Olanda, Russia ed Inghilterra. Eâ contro questâultima che le Azzurre esordiranno nel torneo il 30 aprile. Due giorni dopo affronteranno la Russia (2 maggio) per chiudere il girone di qualificazione il 4 maggio contro lâOlanda. Le finali dal 1Â° allâ8Â° posto sono tutte in programma il 7 maggio. LE AZZURRE Giovanna Bado (Benetton Treviso) Sara Barattin (Rugby Casale) Melissa Bettoni (Red&Blu Rugby) Elena Borgioli (Rugby Monza 1949) Giuliana Campanella (Red&Blu Rugby) Vanessa Chindamo (Rugby Monza 1949) Maria Grazia Cioffi (Rugby Benevento) Elisa Cucchiella (Red&Blu Rugby) Maria Beatrice DENZA (Red&Blu Rugby) Silvia Folli (Valsugana PD) Manuela Furlan (Benetton Treviso) Lucia Gai (Mustang Rugby Pesaro) Giulia Grasso (Red&Blu Rugby) Maria Magatti (Rugby Monza 1949) Maria Chiara Nespoli (Sitam Riviera del Brenta) Luna Nicchi (Pol. LâAquila Rugby) Silvia Peron (Sitam Riviera del Brenta) Sara Pettinelli (CUS Roma) Germana Raponi (Red&Blu Rugby) Flavia Severin (Benetton Treviso) Sofia Stefan (Valsugana Padova) Claudia Tedeschi (Red&Blu Rugby) Michela Tondinelli (Benetton Treviso) Alice Trevisan (Riviera del Brenta) Paola Zangirolami (Valsugana R. Padova) Cecilia Zublena (Rugby Sassenage Isere) GIRONE A SPAGNA SVEZIA FINLANDIA FRANCIA   GIRONE B ITALIA INGHILTERRA OLANDA RUSSIA Approfondimenti su: www.fira-aer-rugby.com ( http://www.fira-aer-rugby.com/ )  Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
DESIGNAZIONI ARBITRALI XXI TURNO

comunicato petrarca rugby

