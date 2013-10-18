Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

MARIUS MITREA ALL'ESORDIO IN HEINEKEN CUP

Redazione Avatar

di Redazione

18/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
C.N.Ar. - Commissione Nazionale Arbitri

www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php )

Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )

Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )

Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )

18.10.2013
Scritto da: Mauro Dordolo

Roma, 18 ottobre 2013
MARIUS MITREA ALL'ESORDIO IN HEINEKEN CUP
Roma - Per Marius MITREA, arbitro della Sezione di Treviso, domenica 20 ottobre 2013 alle ore 13:45 a Perpignan, in Francia, comincia l’avventura in
Heineken Cup, la più importante competizione continentale per club, la Champions League del rugby. Riprende così l'avventura degli arbitri italiani
nella massima competizione ERC.

La prima tappa, in questa competizione, vedrà l’arbitro di Treviso impegnato, nello Stadio Municipal Aimé Giral di Perpignan, nella direzione
dell’incontro, del secondo turno della Pool 6, tra la squadra di casa del Perpignan, sconfitta di misura nel primo turno dal Gloucester Rugby per 27
a 22, che affronterà gli ostici scozzesi dell’Edimburg Rugby che, lo scorso fine settimana, hanno sconfitto il Munster.

Una grande soddisfazione per questo traguardo raggiunto è stata espressa dal Presidente della Commissione Nazionale Arbitri, Maurizio VANCINI, e dai
Consiglieri della C.N.Ar. a cui si è unito il Responsabile dell’Alto Livello Arbitrale Giulio De SANTIS che si augura che questa sia solo la prima
tappa di un lungo precorso in Heineken Cup. Tutto il movimento arbitrale italiano si è stretto intorno a Marius, per congratularsi e per sostenerlo,
e domenica prossima il tifo degli arbitri italiani sarà tutto per lui. Sono, infatti, trascorsi cinque anni dall’ultima volta che un arbitro
italiano ha diretto in Heineken Cup; l’ultima presenza datava 12 ottobre 2008, all’Adams Park di Londra, per l’incontro London Wasps vs Castres
Olympique con direttore di gara Carlo DAMASCO ed Assistenti Arbitrali Giulio De SANTIS e Stefano PENNÉ.

Per questo esordio MITREA potrà contare sull’aiuto e la collaborazione dei colleghi Stefano PENNÈ di Milano, 1° Assistente Arbitrale, di Stefano
TRAVERSI di Rovigo, 2° Assistente Arbitrale, e di Carlo DAMASCO di Napoli designato, questa volta, come Video Arbitro (TMO) e non più in campo di
gioco. La stagione in campo europeo degli arbitri italiani sembra davvero essere iniziata nel migliore dei modi.

Commissione Nazionale Arbitri FIR
Tel: +39 06452131.38
Fax: +39 0645213185
E-mail: [email protected] ( mailto:[email protected] )

[SUBSCRIPTIONS]


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[FIAMME ORO RUGBY] PREVIEW 2^ GIORNATA TROFEO ECCELLENZA URC VS FFOO

Articolo Successivo

Parrello (Albinea) promuove la Federleague: &laquo;Cresciuti livello tecnico e seguito per la nostra disciplina&raquo;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019