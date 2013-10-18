MARIUS MITREA ALL'ESORDIO IN HEINEKEN CUP
18/10/2013
C.N.Ar. - Commissione Nazionale Arbitri
18.10.2013
Scritto da: Mauro Dordolo
Roma, 18 ottobre 2013
MARIUS MITREA ALL'ESORDIO IN HEINEKEN CUP
Roma - Per Marius MITREA, arbitro della Sezione di Treviso, domenica 20 ottobre 2013 alle ore 13:45 a Perpignan, in Francia, comincia l’avventura in
Heineken Cup, la più importante competizione continentale per club, la Champions League del rugby. Riprende così l'avventura degli arbitri italiani
nella massima competizione ERC.
La prima tappa, in questa competizione, vedrà l’arbitro di Treviso impegnato, nello Stadio Municipal Aimé Giral di Perpignan, nella direzione
dell’incontro, del secondo turno della Pool 6, tra la squadra di casa del Perpignan, sconfitta di misura nel primo turno dal Gloucester Rugby per 27
a 22, che affronterà gli ostici scozzesi dell’Edimburg Rugby che, lo scorso fine settimana, hanno sconfitto il Munster.
Una grande soddisfazione per questo traguardo raggiunto è stata espressa dal Presidente della Commissione Nazionale Arbitri, Maurizio VANCINI, e dai
Consiglieri della C.N.Ar. a cui si è unito il Responsabile dell’Alto Livello Arbitrale Giulio De SANTIS che si augura che questa sia solo la prima
tappa di un lungo precorso in Heineken Cup. Tutto il movimento arbitrale italiano si è stretto intorno a Marius, per congratularsi e per sostenerlo,
e domenica prossima il tifo degli arbitri italiani sarà tutto per lui. Sono, infatti, trascorsi cinque anni dall’ultima volta che un arbitro
italiano ha diretto in Heineken Cup; l’ultima presenza datava 12 ottobre 2008, all’Adams Park di Londra, per l’incontro London Wasps vs Castres
Olympique con direttore di gara Carlo DAMASCO ed Assistenti Arbitrali Giulio De SANTIS e Stefano PENNÉ.
Per questo esordio MITREA potrà contare sull’aiuto e la collaborazione dei colleghi Stefano PENNÈ di Milano, 1° Assistente Arbitrale, di Stefano
TRAVERSI di Rovigo, 2° Assistente Arbitrale, e di Carlo DAMASCO di Napoli designato, questa volta, come Video Arbitro (TMO) e non più in campo di
gioco. La stagione in campo europeo degli arbitri italiani sembra davvero essere iniziata nel migliore dei modi.
