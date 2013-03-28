MARIUS MITREA TRA GLI ARBITRI PER LA COPPA DEL MONDO U20 2013
di Redazione
28/03/2013
Dublino - L'International Rugby Board ha reso nota la lista dei direttori di gara designati per l’edizione 2013 della IRB Junior World Championship in programma dal 5 al 23 giugno a Nantes, Vannes e La Roche-sur-Yon, nel nord-ovest della Francia. Fra i nove direttori di gara figura anche l’italiano Marius Mitrea, arbitro internazionali inserito nel Panel IRB. Per il fischietto di Treviso si tratta della prima designazione in qualità di direttore di gara nell’ambito della massima competizione mondiale a livello giovanile. Un’opportunità importante come spiega Joel Judge, Direttore degli Arbitri dell’IRB: "La Coppa del Mondo U20 rappresenta un momento rilevate nel processo di sviluppo arbitrale ed una grande opportunità di crescita individuale verso l’Alto Livello”. Il torneo che è stato il trampolino di lancio verso l’alto livello per 196 giocatori, ha avuto un ruolo simile per gli “aspiranti” arbitri: Romain Poite, Chris Pollock, Jérôme Garces e Greg Garner, designati in precedenza per la JRWC, sono solo alcuni degli arbitri stabilmente impiegati dall’IRB per la direzione di gara in Test Match internazionali. L’edizione 2013 fa parte di un processo di sviluppo del settore arbitrale che guarda direttamente ai prossimi Mondiali Assoluti del 2015 in Inghilterra. Marius Mitrea, la carriera arbitrale Arbitro dal 2007; debutto nel massimo campionato italiano nel 2010-2011; direttore di gara nella finale Titolo 2011-2012 Test Match Internazionali: Belgio v Canada 2010, Moldova v Repubblica Ceca 2011, Georgia v Portogallo 2012, Inghilterra v Fiji 2012 (Giudice di Linea), Scozia v Tonga 2012 (Giudice di Linea) Test Match Under 18: Irlanda v Scozia 2010, Coppa Europa FIRA 2011 Test Match Under 20: JWR Trophy Mosca 2010 , Galles v Irlanda (6Nazioni 2011) , JWC 2011 (Giudice di Linea) , Francia v Inghilterra (6Nazioni 2012) ERC: quattro incontri Amlin Cup 2011-2012 e sei incontri 2012-2013 Rabo Direct Pro 12: sette incontri, Ospreys v Munster Semifinale 2011-2012 (Giudice di Linea); nove incontri 2012-2013 Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1599&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
