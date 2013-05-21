[RUGBY NOTIZIE] MINTO INFORTUNATO, BRUNEL CONVOCA L'ESORDIENTE CEDARO
di Redazione
21/05/2013
MINTO INFORTUNATO, BRUNEL CONVOCA L’ESORDIENTE CEDARO
Bormio (Sondrio) - Francesco Minto, flanker della Nazionale Italiana Rugby e della Benetton Treviso, lascerà oggi il ritiro di Bormio e farà rientro
al Club di appartenenza.
Il 26enne avanti miranese è stato ritenuto non idoneo a proseguire il raduno di preparazione al tour estivo in Sudafrica a seguito degli esami
strumentali eseguiti ieri all'Ospedale di Sondrio.
In sua sostituzione il CT Jacques Brunel ha convocato l'esordiente seconda linea Leandro Cedaro (La Rochelle), sino a ieri in ritiro con l'Italia
Emergenti in preparazione alla Nations Cup.
La rosa della Squadra Nazionale per il tour estivo in Sudafrica è aggiornata come segue:
Piloni
Matias AGUERO (Zebre Rugby, 17 caps)
Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 95 caps)
Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 21 caps)
Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 9 caps)
Michele RIZZO (Benetton Treviso, 7 caps)
Tallonatori
Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 53 caps)
Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 10 caps)
Andrea MANICI (Zebre Rugby, esordiente)*
Seconde linee
Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps)
Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 94 caps)
Leandro CEDARO (La Rochelle, esordiente)
Joshua FURNO (Narbonne, 8 caps)*
Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 18 caps)
Terze linee
Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 28 caps)
Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 93 caps)
Sergio PARISSE (Stade Francais, 95 caps) - capitano
Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 11 caps)
Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 74 caps)
Mediani di mischia
Tobias BOTES (Benetton Treviso, 13 caps)
Alberto CHILLON (Zebre Rugby, esordiente)*
Edoardo GORI (Benetton Treviso, 24 caps)*
Mediani d’apertura
Alberto DI BERNARDO (Benetton Treviso, esordiente)
Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 33 caps)
Centri
Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 82 caps)
Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 28 caps)
Luca MORISI (Benetton Treviso, 2 caps)*
Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 24 caps)
Ali/Estremi
Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 1 cap)*
Andrea MASI (London Wasps, 77 caps)
Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 46 caps)
Leonardo SARTO (Zebre Rugby, esordiente)*
Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 14 caps)*
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
