MITREA ARBITRERA' AUSTARLIA - IRLANDA NELLE FINALI DELLA IRB JWC 2013

22/06/2013
MITREA ARBITRERA' AUSTRALIA - IRLANDA NELLE FINALI DELLA IRB JWC 2013 Nantes (Francia) - Marius MITREA alla sua prima esperienza come arbitro in una manifestazione importante e prestigiosa come la IRB JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP 2013, che terminerà in questo fine settimana, chiude la sua partecipazione ai Mondiali Junior arbitrando, domenica 23 giugno, l'incontro Australia v Irlanda, finale che attribuirà la settima posizione nella rassegna mondiale francese. La partita inizierà alle ore 15.00 allo stadio Henry Desgrange a La Roche-sur-Yon (Francia), collaboreranno con l'arbitro italiano in qualità di 1° Assistente Arbitrale lo scozzese Andrew McMenemy ed il francese Christophe Dutrevilh come 2° Assistente Arbitrale. Si è trattato di un Campionato del Mondo estremamente positivo per il giovane arbitro della Sezione di Treviso che ha guadagnato, partita dopo partita, la considerazione dei designatori del Torneo e dei Selector dell'International Rugby Board. Nel colloquio finale, che riassumeva tutte le prestazioni svolte nella Coppa del Mondo 2013, l'apprezzamento per i miglioramenti compiuti da MITREA sono stati unanimi; la designazione per uno dei match della fase finale è il migliore riconoscimento all'impegno ed alle qualità del nostro direttore di gara. Queste sono le partite dirette dall'arbitro trevigiano nell'edizione francese della IRB JWC 2013: Argentina v Scozia il 5 giugno a Nantes, Francia v Sud Africa il 13 giugno a La Roche-sur-Yon, Australia v Irlanda domani, 23 giugno, sempre a La Roche-sur-Yon. La rassegna mondiale giovanile terminerà con la finalissima Inghilterra v Galles; una finale inedita, la prima che vede affrontarsi squadre provenienti entrambe dal "Vecchio Continente" e dal pronostico incerto, con un Galles a cui nessun traguardo è precluso dopo la vittoria, per alcuni versi drammatica, nella semifinale con il Sud Africa, con l'ultima meta segnata dall'ala gallese Ashley Evans e la successiva trasformazione che fissava il punteggio sul 18 a 17 per i dragoni rossi del Galles. Commissione Nazionale Arbitri FIR Tel: +39 06452131.38 Fax: +39 0645213185 E-mail: [email protected] ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
