MODALITA' RICHIESTA ACCREDITO STAMPA 6 NAZIONI U20 E FEMMINILE

Redazione Avatar

di Redazione

19/02/2013

Cari colleghi, si riportano di seguito le modalità di richiesta accredito stampa per gli incontri del primo turno del Torneo delle 6 Nazioni Under 20 e Femminile, in programma nel week end. 6 NAZIONI U.20 ITALIA – GALLES Viterbo, Stadio Rocchi, venerdì 22 febbraio 2013, ore 19.00 Si prega di inviare formale richiesta a: Andrea Sorrentini, [email protected] ( mailto:[email protected] ) Per qualunque necessità il sig. Sorrentini è reperibile al 393.1248223 6 NAZIONI FEMMNILE ITALIA – GALLES Benevento, Stadio Pacevecchia, domenica 24 febbraio 2013, ore 14.30 Si prega di inviare formale richiesta a: Francesco Furno, [email protected] ( mailto:[email protected] ) Per ulteriori necessità il sig. Furno è reperibile al 349.2641078 Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1396&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
