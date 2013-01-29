MODALITA' RICHIESTA ACCREDITO STAMPA 6 NAZIONI U20 E FEMMINILE
di Redazione
29/01/2013
MODALITA' RICHIESTA ACCREDITO STAMPA 6 NAZIONI U20 E FEMMINILE Cari colleghi, si riportano di seguito le modalità di richiesta accredito stampa per gli incontri del primo turno del Torneo delle 6 Nazioni Under 20 e Femminile, in programma nel week end. 6 NAZIONI U.20 ITALIA – FRANCIA Caltanissetta, Stadio Marco Tomaselli, venerdì 1 febbraio 2013, ore 19.00 Si prega di inviare formale richiesta a: Giuseppe LO CELSO, [email protected] ( mailto:[email protected] ) Per qualunque necessità il sig. Lo Celso è reperibile al 329.5738571 6 NAZIONI FEMMNILE ITALIA – FRANCIA Rovato, Stadio Pagani, sabato 2 febbraio 2013, ore 14.30 Si prega di inviare formale richiesta a: Cristina VOLPI, [email protected] ( mailto:[email protected] ) Per ulteriori necessità Cristina Volpi è reperibile al 335.7763510 Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) link Cancellazione dalla lista ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=optout&mailid=1271&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] ADIDAS STORE, GIOVEDI GLI AZZURRI INAUGURANO IL NUOVO PUNTO LIS
Articolo Successivo
DOPO LA BATTAGLIA CON IL SAN DONA' LA VEA FEMI-CZ RACCOGLIE LE FORZE
Redazione