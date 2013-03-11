(RUGBY NOTIZIE) MODALITA' RICHIESTA ACCREDITO STAMPA ITALIA-IRLANDA U20 E FEMMINILE
di Redazione
11/03/2013
11.03.2013
Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR
Roma, 11 marzo 2013
MODALITA' RICHIESTA ACCREDITO STAMPA 6 NAZIONI U20 E FEMMINILE
Cari colleghi,
si riportano di seguito le modalità di richiesta accredito stampa per gli incontri del quinto ed ultimo turno del Torneo delle 6 Nazioni Under 20 e
Femminile, in programma nel week end.
6 NAZIONI U.20
ITALIA – IRLANDA
Avezzano (AQ), Stadio dei Marsi, venerdì 15 marzo 2013, ore 19.00
Si prega di inviare formale richiesta a:
[email protected] ( mailto:[email protected] )
Per qualunque necessità è possibile contattare il sig. Luca Terrenzio al 347.8181757
6 NAZIONI FEMMNILE
ITALIA – IRLANDA
Parabiago (MI), Stadio Comunale, domenica 17 marzo 2013, ore 14.30
Si prega di inviare formale richiesta a:
Andrea Marcandalli, [email protected] ( mailto:[email protected] )
Simona DE TOMA
Tel: +390645213112
Mob: +39 3393786245
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
Redazione