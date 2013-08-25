Home Senza categoria MONDIALI 2015, IL CANADA SI QUALIFICA NELLA POOL DELL'ITALIA

MONDIALI 2015, IL CANADA SI QUALIFICA NELLA POOL DELL'ITALIA

di Redazione 25/08/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

MONDIALI 2015, IL CANADA SI QUALIFICA NELLA POOL DELL'ITALIA



Toronto (Canada) – E’ il Canada a centrare la qualificazione alla Rugby World Cup “Inghilterra 2015”, raggiungendo l’Italia, la Francia e

l’Irlanda nella Pool D della prossima rassegna iridata.

I canucks hanno staccato il biglietto per il mondiale inglese superando nel doppio confronto i cugini nordamericani degli Stati Uniti, battuti la

settimana scorsa a Charleston per 27-9 e questa sera a Toronto per 13-11.

Con l’affermazione del Canada, prima Nazionale a conquistare l’accesso ai Mondiali 2015 dopo le dodici formazioni già qualificate di diritto dopo

“Nuova Zelanda 2011”, nella Pool D della Rugby World Cup (www.rugbyworldcup.com per maggiori informazioni) rimane da assegnare un posto che

spetterà alla formazione che si piazzerà al secondo posto nella fase di qualificazione del continente europeo.

La composizione dei quattro gironi di Inghilterra 2015 è al momento la seguente:

Pool A

Australia, Inghilterra, Galles, Oceania 1, Vincitrice Ripescaggio

Pool B

Sudafrica, Samoa, Scozia, Asia 1, America 2

Pool C

Nuova Zelanda (Campione in carica), Argentina, Tonga, Europa 1, Africa 1

Pool D

Francia, Irlanda, Italia, Canada, Europa 2







Condividi Facebook Twitter Whatsapp