Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

[RUGBY NOTIZIE] MONDIALI 7s, ANDREA SPADONI DESIGNATO PER &quot;MOSCA 2013&quot;

Redazione Avatar

di Redazione

10/04/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
MONDIALI 7s, ANDREA SPADONI DESIGNATO PER "MOSCA 2013"
Roma - Andrea Spadoni, venticinquenne direttore di gara italiano originario di Padova, è stato designato dall’International Rugby Board come
arbitro per la Rugby World Cup Sevens in programma a Mosca dal 28 al 30 giugno.
Spadoni, che già dal 2012 è inserito nel panel dei direttori di gara delle IRB Sevens World Series, farà dunque parte dell’elite dei ventiquattro
arbitri di specialità impegnati nell’ultima rassegna iridata prima dell’approdo del rugby a sette alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016.


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

NAZIONALE 7S UNDER 20: CONVOCATO FEDERICO D'ANGELO PER GLI EUROPEI IN SPAGNA

Articolo Successivo

RUGBY HOUSE: GLI OSPITI DELLA PROSSIMA TRASMISSIONE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019