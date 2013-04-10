[RUGBY NOTIZIE] MONDIALI 7s, ANDREA SPADONI DESIGNATO PER &quot;MOSCA 2013&quot;

[RUGBY NOTIZIE] MONDIALI 7s, ANDREA SPADONI DESIGNATO PER "MOSCA 2013"
di Redazione
10/04/2013
Roma - Andrea Spadoni, venticinquenne direttore di gara italiano originario di Padova, è stato designato dall’International Rugby Board come
arbitro per la Rugby World Cup Sevens in programma a Mosca dal 28 al 30 giugno.
Spadoni, che già dal 2012 è inserito nel panel dei direttori di gara delle IRB Sevens World Series, farà dunque parte dell’elite dei ventiquattro
arbitri di specialità impegnati nell’ultima rassegna iridata prima dell’approdo del rugby a sette alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016.
Redazione