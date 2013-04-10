[RUGBY NOTIZIE] MONDIALI 7s, ANDREA SPADONI DESIGNATO PER &quot;MOSCA 2013&quot;

Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] MONDIALI 7s, ANDREA SPADONI DESIGNATO PER "MOSCA 2013"

[RUGBY NOTIZIE] MONDIALI 7s, ANDREA SPADONI DESIGNATO PER "MOSCA 2013"

di Redazione 10/04/2013

MONDIALI 7s, ANDREA SPADONI DESIGNATO PER "MOSCA 2013"

Roma - Andrea Spadoni, venticinquenne direttore di gara italiano originario di Padova, è stato designato dall’International Rugby Board come

arbitro per la Rugby World Cup Sevens in programma a Mosca dal 28 al 30 giugno.

Spadoni, che già dal 2012 è inserito nel panel dei direttori di gara delle IRB Sevens World Series, farà dunque parte dell’elite dei ventiquattro

arbitri di specialità impegnati nell’ultima rassegna iridata prima dell’approdo del rugby a sette alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016.







