[RUGBY NOTIZIE] MONDIALI &quot;INGHILTERRA 2015&quot;, PER L'ITALIA ESORDIO CON LA FRANCIA A TWICKENHAM

[RUGBY NOTIZIE] MONDIALI "INGHILTERRA 2015", PER L'ITALIA ESORDIO CON LA FRANCIA A TWICKENHAM

di Redazione 02/05/2013

ANNUNCIATI SEDI E DATE DEL MONDIALE, AZZURRI ALL’OLIMPICO DI LONDRA CON L’IRLANDA

Twickenham (Inghilterra) – L’International Rugby Board ed “England Rugby 2015” hanno ufficializzato oggi, nel corso di una conferenza stampa

tenutasi a Twickenham, quartier generale del rugby inglese, le sedi ed il calendario della Rugby World Cup 2015.

Un calendario più equo per tutte le venti squadre al via, con un attento bilanciamento dei giorni di recupero per le Nazionali di prima e seconda

fascia (Tier 1 e Tier 2), caratterizzerà l’ottava edizione della rassegna iridata ovale, il terzo più importante appuntamento sportivo del

calendario internazionale.

L’Italia, sorteggiata in dicembre nella Pool D insieme a Francia, Irlanda, America 1 ed Europa 2 – queste ultime verranno determinate, nel

prossimo anno, dal processo di qualificazione – potrà contare su una settimana di riposo tra ciascuna delle partite della prima fase, scendendo in

campo al tempo stesso nelle due sedi più prestigiose del torneo.

Clicca qui per il sito ufficiale di Rugby World Cup “Inghilterra 2015”

Clicca qui per il calendario completo della Rugby World Cup

Gli Azzurri giocheranno infatti il loro primo incontro del Mondiale inglese sabato 19 settembre 2015, all’indomani del match inaugurale della

rassegna (Inghilterra v Oceania 1 il 18 settembre, sempre a Twickenham), scendendo in campo a Twickenham nel derby latino che opporrà subito la

squadra di Jacques Brunel ai cugini francesi, vice-campioni del mondo in carica.

Una settimana dopo, sabato 26 settembre, l’Italia sarà all’Elland Road di Leeds per affrontare America 1, la miglior classificata del processo di

qualificazione del continente americano (indicativamente, una tra USA o Canada).

Altri otto giorni prima di tornare in campo, domenica 4 ottobre, questa volta nella fantastica cornice dello Stadio Olimpico di Londra, spettacolare

teatro delle Olimpiadi 2012, per la gara contro l’Irlanda che potrebbe rappresentare un momento fondamentale della campagna iridata

dell’Italrugby.

La fase a gironi, per l’Italia, si concluderà la settimana seguente, domenica 11 ottobre al Sandy Park di Exeter, con la gara contro Europa 2: come

nelle passate edizioni della Rugby World Cup, al termine della fase a gironi, le migliori due classificate di ciascun concentramento accederanno ai

quarti di finale, traguardo che l’Italia ha più volte sfiorato, senza però entrare mai a far parte delle prime otto squadre al mondo.

Bernard Lapasset, presidente dell’International Rugby Board e di Rugby World Cup Limited, ha dichiarato: “L’annuncio del calendario e delle sedi

segna un momento fondamentale per una Coppa del Mondo che si preannuncia altamente spettacolare. Attraverso un rigoroso processo, abbiamo posto le

fondamenta per offrire la miglior partecipazione possibile alle squadre ed all’intera comunità rugbistica”.

“Abbiamo lavorato duramente con tutte le parti in causa per offrire un calendario equo, bilanciato per tutti e questo darà modo ai giocatori delle

venti migliori Nazionali al mondo di esprimersi al meglio delle proprie qualità durante le sei settimane del torneo”

“Il Mondiale 2015 darà la possibilità ad oltre due milioni di persone di assistere ad uno dei più grandi eventi sportivi al mondo, di attrarre

nuovi fans e di far crescere il rugby in giro per il mondo, in modo che uomini, donne e bambini possano conoscere questo sport ed i suoi valori

formativi. Sarà un evento eccezionale per le squadre, i tifosi, l’Inghilterra e per il proseguimento della crescita del rugby a livello globale”

ha detto il numero uno del rugby mondiale.

Rugby World Cup 2015, il calendario dell’Italia – fase a gironi, Pool D

Italia v Francia – Twickenham, sabato 19 settembre

Italia v America 1 – Leeds, sabato 26 settembre

Italia v Irlanda – Londra Olimpico, domenica 4 ottobre

Italia v Europa 2 – Exeter, domenica 11 ottobre







