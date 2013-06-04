MONDIALI U20, AZZURRINI CONTRO IL PORTOGALLO SULLA STRADA PER IL TITOLO
di Redazione
04/06/2013
Temuco (Cile) – Già qualificata con un turno d’anticipo alla Finale del Junior World Rugby Trophy, l’Italia U20 di Gianluca Guidi conclude
domani la fase a gironi che ha visto Esposito e compagni dominare la Pool A – 33 a 7 con la Namibia, 50 a 6 contro il Cile padrone di casa –
affrontando all’Estadio Municipal di Temuco il Portogallo (ore 11 locali, 17 in Italia, diretta streaming su www.temucotv.com).
Oggi lo staff tecnico ha ufficializzato la formazione che sfiderà i lusitani, ancora in corsa per la seconda piazza del girone, con la tranquillità
di chi ha già garantito l’accesso alla gara che il 9 giugno assegnerà il titolo iridato di seconda fascia e la promozione nella prima divisione ma
anche con la concentrazione necessaria a ben figurare per meritarsi un posto nella Finalissima.
“Facciamo un po’ di turn-over in vista della finale, ma non sottovalutiamo la partita o l’avversario. Piuttosto, per chi andrà in campo, la
gara contro il Portogallo sarà una grande opportunità per conquistarsi un posto in squadra per la partita decisiva. Tutti ci indicano come i
favoriti per la vittoria del torneo, io preferisco non fare pronostici, rimaniamo concentrati sulla partita di domani, dove schieriamo dal primo
minuto a mediano di mischia Maicol Azzolini, il più giovane giocatore della manifestazione, mentre Sami Panico fa il proprio esordio come tallonatore
dopo aver giocato pilone sinistro tutta la stagione”.
Questa la formazione dell’Italia U20:
15 Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*
14 David ODIETE (Zebre Rugby)*
13 Andrea BETTIN (Petrarca Padova)*
12 Tommaso BONI (Marchiol Mogliano)*
11 Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)*
10 Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)*
9 Maicol AZZOLINI (Pesaro Rugby)*
8 Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)*
7 Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)*
6 Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)*
5 Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)*
4 Sebastian NEGRI (Western Province Academy)
3 Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby Sondalo)*
2 Sami PANICO (Mantovani Lazio)*
1 Cherif TRAORE (Rugby Viadana)*
a disposizione
16 Luca CONTI (L’Aquila Rugby)*
17 Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)*
18 Stefano IOVENITTI (Paganica Rugby)
19 Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)
20 Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)*
21 Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso)*
22 Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)*
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
Redazione