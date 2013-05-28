MONDIALI U20 &quot;B&quot;, L'ITALIA ALL'ESORDIO SUPERA LA NAMIBIA 33-7

Home Senza categoria MONDIALI U20 "B", L'ITALIA ALL'ESORDIO SUPERA LA NAMIBIA 33-7

MONDIALI U20 "B", L'ITALIA ALL'ESORDIO SUPERA LA NAMIBIA 33-7

di Redazione 28/05/2013

Temuco (Cile) – Inizia con una vittoria convincente il cammino dell’Italia nel Junior World Rugby Trophy 2013: nella prima uscita nel Mondiale di

seconda divisione, scattato oggi a Temuco, nel sud del Cile, gli Azzurrini di Gianluca Guidi hanno superato questo pomeriggio la Namibia 33-7.

La partita prende subito il piede giusto per Esposito e compagni, che nei primi dieci minuti di gioco vanno due volte in meta con Campagnaro e Odiete,

portandosi subito oltre il break.

Ancora una manciata di minuti ed è nuovamente Campagnaro ad inventare un varco nella difesa avversaria con un’accelerazione che la retroguardia

namibiana non riesce a contrastare. E’ 19-0 dopo nemmeno un quarto di gara e l’Italia può amministrare con una certa tranquillità l’incontro:

la quarta meta arriva al trentaquattresimo da una maul imbastita dal pack azzurro, che costringe gli otto avanti africani a retrocedere sin dentro la

propria area prima di franare al suolo mandando Scarsini a toccare.

Si va a riposo sul 26-0 ed il ritmo in avvio di ripresa si abbassa, l’Italia commette qualche errore di troppo nel possesso ma a metà della ripresa

chiude i conti con la marcatura del 33-0 firmata dal mediano di mischia Marcello Violi.

Solo nel finale il XV namibiano riesce a creare reali problemi alla retroguardia azzurra, mettendo a segno la meta dell’onore quando sul cronometro

non restano che cinque minuti di gioco. Nel finale l’Italia ha una limpida occasione per realizzare la sesta marcatura di giornata, ma un errore di

trasmissione sull’ultimo passaggio vanifica la bella manovra al largo.

Sabato 1 giugno alle 18.00 locali (00.00 di domenica 2 in Italia), all’Estadio “German Becker”, l’Italia U20 affronterà il Cile padrone di

casa nel secondo turno della fase a gironi.

Temuco, Stadio Municipal – martedì 28 maggio

Junior World Rugby Trophy, Pool A – I giornata

Italia v Namibia 33-7

Marcatori: p.t. 5’ m. Campagnaro tr. Violi (7-0); 13’ m. Odiete (12-0); 24’ m. Campagnaro tr. Violi (19-0); 34’ m. Scarsini tr. Violi (26-0);

s.t. 20’ m. Violi tr. Violi (33-0); 34’ m. Namibia (33-7)

Italia: Esposito (cap); Odiete, Campagnaro, Boni, Guarducci (24’ st. Benvenuti G.); Buscema (30’ st. Azzolini), Violi; Mbandà, Vian, Trotta;

Riedo (2’ st. Negri), Andreotti (20’ st. Salvetti); Scarsini (17’ st. Traore), Daniele (29’ st. Conti), Panico (24’ pt. Biancotti)

all. Guidi







