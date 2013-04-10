Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE 7s U19, I CONVOCATI PER L'EUROPEO DI PALMA DI MAIORCA

di Redazione 10/04/2013

NAZIONALE 7s U19, I CONVOCATI PER L’EUROPEO DI PALMA DI MAIORCA

Roma – Sono dodici gli atleti convocati da Marco De Rossi per la prima Nazionale 7s Under 19 dell’Italrugby, impegnata nel fine settimana a Palma

di Maiorca negli Europei FIRA di categoria.

La Nazionale giovanile a sette si è radunata nei giorni scorsi presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia con una rosa allargata composta

anche da molti elementi in forza all’Accademia “Ivan Francescato”: al termine della prima fase del raduno, il tecnico Marco De Rossi ha ridotto

a dodici la rosa in vista della partenza per le Baleari prevista per giovedì.

In Spagna, per il primo appuntamento continentale del quadriennio olimpico, l’Italseven U19 affronterà nel girone eliminatorio in programma tra la

giornata di sabato e la mattinata di domenica Francia, Spagna, Germania e Polonia.

“Questo torneo continentale istituito per la prima volta dal FIRA – ha detto il responsabile del 7s italiano, Orazio Arancio – rappresenta

sicuramente un’iniziativa importante per impegnare da subito ad alto livello in questa specialità dei giovani giocatori. E’ una manifestazione di

ottimo livello, con alcune nazioni come Portogallo, Russia e Spagna che lavorano duramente sul rugby a sette da molto tempo. La qualità nella squadra

che abbiamo allestito in questo periodo è non manca, soprattutto da parte di questo gruppo di giovani c’è molto entusiasmo e speriamo di iniziare

nel migliore dei modi il quadriennio che porta alle Olimpiadi di Rio de Janeiro”

Questi i convocati:

Gianmarco AMADASI (Rugby Viadana)

Simone BALOCCHI (Rugby Colorno)*

Mattia BELLINI (Petrarca Padova)*

Luigi Maria CONDEMI (Primavera Rugby)

Lorenzo CROTTI (Cus Perugia)

Federico D’ANGELO (Fiamme Oro Roma)

Stefano DI LEO (RC Valpolicella)

Daniele DI GIULIO (Città di Frascati)*

Carlo DUGO (Ruggers Tarvisium)

Matteo GASPARINI (Benetton Treviso)

Simone PARISOTTO (Valsugana Rugby)*

Filippo SCALVI (Rugby Reggio)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia







