NAZIONALE AL LAVORO, DUE GIORNI ALLA SCELTA DEI 30 PER I CARIPARMA TEST MATCH
di Redazione
28/10/2013
Roma – Al “Giulio Onesti” di Roma l’orologio scandisce il conto alla rovescia verso i Cariparma Test Match che, dalla prossima settimana,
vedranno la Nazionale Italiana Rugby impegnata a Torino contro l’Australia (9 novembre), a Cremona contro Fiji (16 novembre) ed all’Olimpico di
Roma contro l’Argentina (23 novembre).
Mercoledì il CT, prima del rompete le righe, sceglierà i trenta atleti che domenica 3 si ritroveranno a Torino per preparare la sfida ai Wallabies,
in arrivo proprio in queste ore a Londra dove sabato 2 a Twickenham affronteranno l’Inghilterra nel primo test match del tour europeo; oggi,
intanto, subito allenamento collettivo con contatto per Parisse e compagni, con alcuni Azzurri a riposo dopo gli impegni del week-end o impegnati in
visite di accertamento con il responsabile medico della Nazionale, Vincenzo Ieracitano.
Tommaso Benvenuti, dopo un affaticamento alla coscia sinistra riportato in Top14 con il Perpignan, ha lavorato in piscina ed anche domani svolgerà
allenamento senza contatto mentre Mauro Bergamasco, sottoposto ad accertamenti strumentali, ha evidenziato una distorsione cervicale ed un trauma
contusivo alla spina della scapola: il flanker delle Zebre, 94 caps all’attivo, si è sottoposto a trattamenti fisioterapici ed ha lavorato in
piscina.
Sedute differenziate anche per Ruggero Trevisan e Tommaso Allan: i due esordienti lamentano affaticamenti vari ma già da domani potrebbero
riaggregarsi al gruppo.
Prosegue infine il proprio percorso di recupero Simone Favaro, ancora costretto a lavorare a parte dal trauma alla spalla riportato in RaboDirect
PRO12 con la Benetton Treviso, mentre Edoardo Gori ha ripreso a correre senza problemi ed è pronto a rientrare stabilmente in gruppo dopo la frattura
della falange distale del primo dito del piede destro.
Redazione