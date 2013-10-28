Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

NAZIONALE AL LAVORO, DUE GIORNI ALLA SCELTA DEI 30 PER I CARIPARMA TEST MATCH

Redazione Avatar

di Redazione

28/10/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
NAZIONALE AL LAVORO, DUE GIORNI ALLA SCELTA DEI 30 PER I CARIPARMA TEST MATCH
Roma – Al “Giulio Onesti” di Roma l’orologio scandisce il conto alla rovescia verso i Cariparma Test Match che, dalla prossima settimana,
vedranno la Nazionale Italiana Rugby impegnata a Torino contro l’Australia (9 novembre), a Cremona contro Fiji (16 novembre) ed all’Olimpico di
Roma contro l’Argentina (23 novembre).

Mercoledì il CT, prima del rompete le righe, sceglierà i trenta atleti che domenica 3 si ritroveranno a Torino per preparare la sfida ai Wallabies,
in arrivo proprio in queste ore a Londra dove sabato 2 a Twickenham affronteranno l’Inghilterra nel primo test match del tour europeo; oggi,
intanto, subito allenamento collettivo con contatto per Parisse e compagni, con alcuni Azzurri a riposo dopo gli impegni del week-end o impegnati in
visite di accertamento con il responsabile medico della Nazionale, Vincenzo Ieracitano.

Tommaso Benvenuti, dopo un affaticamento alla coscia sinistra riportato in Top14 con il Perpignan, ha lavorato in piscina ed anche domani svolgerà
allenamento senza contatto mentre Mauro Bergamasco, sottoposto ad accertamenti strumentali, ha evidenziato una distorsione cervicale ed un trauma
contusivo alla spina della scapola: il flanker delle Zebre, 94 caps all’attivo, si è sottoposto a trattamenti fisioterapici ed ha lavorato in
piscina.

Sedute differenziate anche per Ruggero Trevisan e Tommaso Allan: i due esordienti lamentano affaticamenti vari ma già da domani potrebbero
riaggregarsi al gruppo.


Prosegue infine il proprio percorso di recupero Simone Favaro, ancora costretto a lavorare a parte dal trauma alla spalla riportato in RaboDirect
PRO12 con la Benetton Treviso, mentre Edoardo Gori ha ripreso a correre senza problemi ed è pronto a rientrare stabilmente in gruppo dopo la frattura
della falange distale del primo dito del piede destro.


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

VEA FEMI-CZ: LA SQUADRA INVITATA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo Successivo

Federleague, l&rsquo;azzurrino Bernacchioni: &laquo;Il rugby a 13 pu&ograve; essere propedeutico per il 15&raquo;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019