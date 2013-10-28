Home Senza categoria NAZIONALE AL LAVORO, DUE GIORNI ALLA SCELTA DEI 30 PER I CARIPARMA TEST MATCH

NAZIONALE AL LAVORO, DUE GIORNI ALLA SCELTA DEI 30 PER I CARIPARMA TEST MATCH

di Redazione 28/10/2013

NAZIONALE AL LAVORO, DUE GIORNI ALLA SCELTA DEI 30 PER I CARIPARMA TEST MATCH

Roma – Al “Giulio Onesti” di Roma l’orologio scandisce il conto alla rovescia verso i Cariparma Test Match che, dalla prossima settimana,

vedranno la Nazionale Italiana Rugby impegnata a Torino contro l’Australia (9 novembre), a Cremona contro Fiji (16 novembre) ed all’Olimpico di

Roma contro l’Argentina (23 novembre).



Mercoledì il CT, prima del rompete le righe, sceglierà i trenta atleti che domenica 3 si ritroveranno a Torino per preparare la sfida ai Wallabies,

in arrivo proprio in queste ore a Londra dove sabato 2 a Twickenham affronteranno l’Inghilterra nel primo test match del tour europeo; oggi,

intanto, subito allenamento collettivo con contatto per Parisse e compagni, con alcuni Azzurri a riposo dopo gli impegni del week-end o impegnati in

visite di accertamento con il responsabile medico della Nazionale, Vincenzo Ieracitano.



Tommaso Benvenuti, dopo un affaticamento alla coscia sinistra riportato in Top14 con il Perpignan, ha lavorato in piscina ed anche domani svolgerà

allenamento senza contatto mentre Mauro Bergamasco, sottoposto ad accertamenti strumentali, ha evidenziato una distorsione cervicale ed un trauma

contusivo alla spina della scapola: il flanker delle Zebre, 94 caps all’attivo, si è sottoposto a trattamenti fisioterapici ed ha lavorato in

piscina.



Sedute differenziate anche per Ruggero Trevisan e Tommaso Allan: i due esordienti lamentano affaticamenti vari ma già da domani potrebbero

riaggregarsi al gruppo.





Prosegue infine il proprio percorso di recupero Simone Favaro, ancora costretto a lavorare a parte dal trauma alla spalla riportato in RaboDirect

PRO12 con la Benetton Treviso, mentre Edoardo Gori ha ripreso a correre senza problemi ed è pronto a rientrare stabilmente in gruppo dopo la frattura

della falange distale del primo dito del piede destro.







