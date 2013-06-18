NAZIONALE, ANCHE ORQUERA INDISPONIBILE PER LA SCOZIA
di Redazione
18/06/2013
NAZIONALE, ANCHE ORQUERA INDISPONIBILE PER LA SCOZIA
VIA LIBERA PER VENDITTI; GHIRALDINI LAVORA A PARTE, GORI A RIPOSO
Durban (Sudafrica) – Seconda giornata di preparazione al test-match di sabato a Pretoria contro la Scozia per gli Azzurri di Jacques Brunel, di
stanza a Durban negli ultimi giorni che portano alla terza e conclusiva partita del quadrangolare estivo sudafricano “Castle Lager Series”.
Come ieri, l’Italia si è allenata sul campo della Northwood High School con sedute dapprima differenziate per reparti prima della sessione
collettiva diretta dal CT che, anche sulla base degli infortuni, ha iniziato a provare le probabili formazioni in attesa di ufficializzare le scelte
di giovedì dopo la giornata di riposo prevista per domani.
Già da ieri costretto a fare a meno di Gonzalo Garcia, Brunel ha dovuto registrare nella giornata di oggi anche il forfait del mediano d’apertura
Luciano Orquera per l’ultima gara del tour: per il numero dieci delle Zebre, in consulto radiologico ha confermato la frattura della decima costa
destra. Orquera non sarà dunque disponibile per la gara contro la Scozia, ma rimarrà con la squadra sino alla conclusione del tour estivo.
Via libera dallo staff medico invece per Giovambattista Venditti, per il quale l’esame radiologico ha invece escluso traumi ossei al costato.
L’ala abruzzese si è allenata regolarmente con il gruppo.
Riposo forzato invece per Edoardo Gori, titolare della maglia numero nove di mediano di mischia, che accusa da ieri pomeriggio un affaticamento
muscolare alla gamba destra: la sua situazione verrà rivalutata nelle prossime quarantotto ore.
Allenamento a parte anche per Leonardo Ghiraldini, che ha evitato ogni genere di contatto in attesa di un nuovo consulto odontoiatrico che, nelle
prossime ore, ne determinerà la disponibilità per sabato 22 a Pretoria.
VIA LIBERA PER VENDITTI; GHIRALDINI LAVORA A PARTE, GORI A RIPOSO
Durban (Sudafrica) – Seconda giornata di preparazione al test-match di sabato a Pretoria contro la Scozia per gli Azzurri di Jacques Brunel, di
stanza a Durban negli ultimi giorni che portano alla terza e conclusiva partita del quadrangolare estivo sudafricano “Castle Lager Series”.
Come ieri, l’Italia si è allenata sul campo della Northwood High School con sedute dapprima differenziate per reparti prima della sessione
collettiva diretta dal CT che, anche sulla base degli infortuni, ha iniziato a provare le probabili formazioni in attesa di ufficializzare le scelte
di giovedì dopo la giornata di riposo prevista per domani.
Già da ieri costretto a fare a meno di Gonzalo Garcia, Brunel ha dovuto registrare nella giornata di oggi anche il forfait del mediano d’apertura
Luciano Orquera per l’ultima gara del tour: per il numero dieci delle Zebre, in consulto radiologico ha confermato la frattura della decima costa
destra. Orquera non sarà dunque disponibile per la gara contro la Scozia, ma rimarrà con la squadra sino alla conclusione del tour estivo.
Via libera dallo staff medico invece per Giovambattista Venditti, per il quale l’esame radiologico ha invece escluso traumi ossei al costato.
L’ala abruzzese si è allenata regolarmente con il gruppo.
Riposo forzato invece per Edoardo Gori, titolare della maglia numero nove di mediano di mischia, che accusa da ieri pomeriggio un affaticamento
muscolare alla gamba destra: la sua situazione verrà rivalutata nelle prossime quarantotto ore.
Allenamento a parte anche per Leonardo Ghiraldini, che ha evitato ogni genere di contatto in attesa di un nuovo consulto odontoiatrico che, nelle
prossime ore, ne determinerà la disponibilità per sabato 22 a Pretoria.
Articolo Precedente
VEA FEMI-CZ: FOLLA, CECCHETTI, FRATINI E CHIMERA HANNO FIRMATO CON ROVIGO
Articolo Successivo
VINCENZO IERACITANO RESPONSABILE MEDICO DEI MONDIALI 7s DI MOSCA
Redazione