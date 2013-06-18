Home Senza categoria NAZIONALE, ANCHE ORQUERA INDISPONIBILE PER LA SCOZIA

NAZIONALE, ANCHE ORQUERA INDISPONIBILE PER LA SCOZIA

di Redazione 18/06/2013

VIA LIBERA PER VENDITTI; GHIRALDINI LAVORA A PARTE, GORI A RIPOSO

Durban (Sudafrica) – Seconda giornata di preparazione al test-match di sabato a Pretoria contro la Scozia per gli Azzurri di Jacques Brunel, di

stanza a Durban negli ultimi giorni che portano alla terza e conclusiva partita del quadrangolare estivo sudafricano “Castle Lager Series”.

Come ieri, l’Italia si è allenata sul campo della Northwood High School con sedute dapprima differenziate per reparti prima della sessione

collettiva diretta dal CT che, anche sulla base degli infortuni, ha iniziato a provare le probabili formazioni in attesa di ufficializzare le scelte

di giovedì dopo la giornata di riposo prevista per domani.

Già da ieri costretto a fare a meno di Gonzalo Garcia, Brunel ha dovuto registrare nella giornata di oggi anche il forfait del mediano d’apertura

Luciano Orquera per l’ultima gara del tour: per il numero dieci delle Zebre, in consulto radiologico ha confermato la frattura della decima costa

destra. Orquera non sarà dunque disponibile per la gara contro la Scozia, ma rimarrà con la squadra sino alla conclusione del tour estivo.

Via libera dallo staff medico invece per Giovambattista Venditti, per il quale l’esame radiologico ha invece escluso traumi ossei al costato.

L’ala abruzzese si è allenata regolarmente con il gruppo.

Riposo forzato invece per Edoardo Gori, titolare della maglia numero nove di mediano di mischia, che accusa da ieri pomeriggio un affaticamento

muscolare alla gamba destra: la sua situazione verrà rivalutata nelle prossime quarantotto ore.

Allenamento a parte anche per Leonardo Ghiraldini, che ha evitato ogni genere di contatto in attesa di un nuovo consulto odontoiatrico che, nelle

prossime ore, ne determinerà la disponibilità per sabato 22 a Pretoria.







