[RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE, BARBIERI E BERNABO' RIENTRANO AL CLUB
di Redazione
06/02/2013
Roma – I giocatori della Benetton Treviso Valerio Bernabò (seconda linea) e Robert Barbieri (flanker/n.8), attualmente convocati con la Squadra
Nazionale, faranno rientro nella tarda mattinata di oggi alla Società d’appartenenza su disposizione del CT Jacques Brunel e potranno essere
utilizzati nella quattordicesima giornata di RaboDirect PRO12 Dragons v Treviso in programma a Newport venerdì 8 febbraio.
La rosa della Squadra Nazionale per la seconda giornata dell’RBS 6 Nazioni 2013 di sabato 9 febbraio contro la Scozia è aggiornata come segue:
Piloni
Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 92 caps)
Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 17 caps)
Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 5 caps)
Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 99 caps)
Michele RIZZO (Benetton Treviso, 5 caps)
Tallonatori
Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 49 caps)
Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 6 caps)
Seconde linee
Joshua FURNO (Narbonne, 6 caps)*
Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 34 caps)
Francesco MINTO (Benetton Treviso, 3 caps)
Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 14 caps)
Flanker/n.8
Paul Edward DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 17 caps)
Simone FAVARO (Benetton Treviso, 17 caps)*
Sergio PARISSE (Stade Francais, 92 caps) – capitano
Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 10 caps)
Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 70 caps)
Mediani di mischia
Tobias BOTES (Benetton Treviso, 9 caps)
Edoardo GORI (Benetton Treviso, 20 caps)*
Mediani d’apertura
Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 19 caps)
Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 30 caps)
Centri/Ali/Estremi
Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 24 caps)*
Paolo BUSO (Zebre Rugby, 1 cap)
Gonzalo CANALE (La Rochelle, 78 caps)
Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 25 caps)
Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 1 cap)*
Andrea MASI (London Wasps, 73 caps)
Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 42 caps)
Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 24 caps)
Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 10 caps)*
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
