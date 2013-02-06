Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE, BARBIERI E BERNABO' RIENTRANO AL CLUB

[RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE, BARBIERI E BERNABO' RIENTRANO AL CLUB

di Redazione 06/02/2013

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

NAZIONALE, BARBIERI E BERNABO’ RIENTRANO AL CLUB

Roma – I giocatori della Benetton Treviso Valerio Bernabò (seconda linea) e Robert Barbieri (flanker/n.8), attualmente convocati con la Squadra

Nazionale, faranno rientro nella tarda mattinata di oggi alla Società d’appartenenza su disposizione del CT Jacques Brunel e potranno essere

utilizzati nella quattordicesima giornata di RaboDirect PRO12 Dragons v Treviso in programma a Newport venerdì 8 febbraio.

La rosa della Squadra Nazionale per la seconda giornata dell’RBS 6 Nazioni 2013 di sabato 9 febbraio contro la Scozia è aggiornata come segue:

Piloni

Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 92 caps)

Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 17 caps)

Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 5 caps)

Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 99 caps)

Michele RIZZO (Benetton Treviso, 5 caps)

Tallonatori

Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 49 caps)

Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 6 caps)

Seconde linee

Joshua FURNO (Narbonne, 6 caps)*

Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 34 caps)

Francesco MINTO (Benetton Treviso, 3 caps)

Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 14 caps)

Flanker/n.8

Paul Edward DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 17 caps)

Simone FAVARO (Benetton Treviso, 17 caps)*

Sergio PARISSE (Stade Francais, 92 caps) – capitano

Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 10 caps)

Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 70 caps)

Mediani di mischia

Tobias BOTES (Benetton Treviso, 9 caps)

Edoardo GORI (Benetton Treviso, 20 caps)*

Mediani d’apertura

Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 19 caps)

Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 30 caps)

Centri/Ali/Estremi

Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 24 caps)*

Paolo BUSO (Zebre Rugby, 1 cap)

Gonzalo CANALE (La Rochelle, 78 caps)

Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 25 caps)

Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 1 cap)*

Andrea MASI (London Wasps, 73 caps)

Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 42 caps)

Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 24 caps)

Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 10 caps)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”





Condividi Facebook Twitter Whatsapp