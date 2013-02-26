[RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE, BRUNEL ANNUNCIA I CONVOCATI PER INGHILTERRA ED IRLANDA
di Redazione
26/02/2013
Roma – Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato trenta giocatori per le ultime due giornate dell’RBS 6
Nazioni 2013 che vedranno l’Italia affrontare dapprima l’Inghilterra capolista domenica 10 marzo a Twickenham prima di concludere il proprio
cammino nel Torneo sfidando l’Irlanda allo Stadio Olimpico di Roma sabato 16.
La Nazionale si radunerà a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa, domenica 3 marzo alle ore 19.
L'indomani gli Azzurri inizieranno gli allenamenti in preparazione alla sfida al XV della Rosa.
La partenza per l’Inghilterra è prevista nella giornata di sabato 9 marzo, con rientro in Italia in vista dell’ultima partita nella tarda serata
di domenica 10 marzo.
Nessuna novità nell’elenco dei convocati rispetto alla partita contro il Galles, con tutti gli atleti che vengono confermati nel gruppo.
Sergio Parisse parteciperà al raduno, invitato dallo staff tecnico, in attesa di evoluzioni sullo stato della sua squalifica.
Questo l’elenco dei convocati:
Piloni
Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 94 caps)
Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 19 caps)
Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 7 caps)
Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 101 caps)
Michele RIZZO (Benetton Treviso, 6 caps)
Tallonatori
Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 51 caps)
Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 8 caps)
Seconde linee
Joshua FURNO (Narbonne, 6 caps)*
Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 36 caps)
Francesco MINTO (Benetton Treviso, 5 caps)
Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 16 caps)
Flanker/n.8
Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 27 caps)
Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 93 caps)
Paul Edward DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 19 caps)
Simone FAVARO (Benetton Treviso, 19 caps)*
Ratu Manoa Seru VOSAWAI (Benetton Treviso, 11 caps)
Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 72 caps)
Mediani di mischia
Tobias BOTES (Benetton Treviso, 11 caps)
Edoardo GORI (Benetton Treviso, 22 caps)*
Mediani d’apertura
Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 21 caps)
Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 31 caps)
Centri/Ali/Estremi
Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 26 caps)*
Paolo BUSO (Zebre Rugby, 1 cap)
Gonzalo CANALE (La Rochelle, 80 caps)
Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 26 caps)
Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, 1 cap)*
Andrea MASI (London Wasps, 75 caps)
Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 44 caps)
Luca MORISI (Benetton Treviso, 2 caps)*
Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 12 caps)*
*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
