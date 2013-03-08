Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE, BRUNEL FA SEI CAMBI PER LA TRASFERTA DI TWICKENHAM

[RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE, BRUNEL FA SEI CAMBI PER LA TRASFERTA DI TWICKENHAM

di Redazione 08/03/2013

Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che domenica 10 marzo alle ore 15.00 locali (16.00

in Italia), affronterà l’Inghilterra a Twickenham nella quarta giornata dell’RBS 6 Nazioni 2013.

L’incontro verrà trasmesso in diretta da Sky Sport 2 ed in differita dalle ore 17.55 su La7.

Sei volti nuovi tra i titolari ed uno spostamento di ruolo, per un totale di sette novità rispetto alla sconfitta interna contro il Galles, nel XV di

partenza scelto dal CT Brunel per l’assalto alla fortezza di Twickenham.

L’unico reparto a non registrare alcuna modifica è il triangolo allargato con Masi estremo e la coppia di ali Venditti-McLean, schierati insieme

per la quarta volta consecutiva nel Torneo. Tra i centri Canale conserva il posto dal primo minuto ma viene spostato a secondo centro, ruolo

abitualmente a lui più congeniale, mentre il capitano delle Zebre Gonzalo Garcia ritrova la maglia numero dodici da titolare in azzurro ad un anno e

mezzo dalla sua ultima apparizione dal fischio d’inizio, a Dunedin in Coppa del Mondo contro l’Irlanda.

La mediana vede il rientro dal primo minuti di Luciano Orquera all’apertura, mentre Edoardo Gori conserva la maglia numero nove di guida della

mischia.

Due novità in terza linea, dove capitan Parisse rientra a numero otto dopo la riduzione della squalifica ritrovando i gradi di skipper azzurro mentre

tra i flanker, confermato ancora una volta Alessandro Zanni, fa il proprio esordio nel 6 Nazioni 2013 Robert Barbieri, sin qui fermato da una serie di

problemi fisici finalmente risolti.

Del tutto rivista ed inedita la seconda linea, con Joshua Furno all’esordio da titolare nel Torneo ed alla prima uscita internazionale del 2013 e

Quintin Geldenhuys che ritorna dal primo minuto dopo essere partito dalla panchina contro il Galles.

Ultimo cambio in prima linea dove, confermati Martin Castrogiovanni sul lato destro e Leonardo Ghiraldini tallonatore, il pilone sinistro della

Benetton Treviso Alberto De Marchi sostituisce Andrea Lo Cicero – che trova posto tra i sostituti – e conquista a sua volta il primo cap da

titolare nel 6 Nazioni.

In panchina, insieme a Lo Cicero pronto ad entrare diventando così l’Azzurro più presente di tutti i tempi, vanno il tallonatore Giazzon, il

pilone destro Cittadini, Pavanello e Furno per la seconda e terza linea, il flanker Favaro, Botes come ambivalente rimpiazzo in mediana e Tommaso

Benvenuti come utility back.

Direzione di gara affidata all’irlandese Clancy, che dirige l’Italia per la quinta volta in carriera.

15 Andrea MASI (London Wasps, 75 caps)

14 Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 12 caps)*

13 Gonzalo CANALE (La Rochelle, 80 caps)

12 Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 26 caps)

11 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 44 caps)

10 Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 31 caps)

9 Edoardo GORI (Benetton Treviso, 22 caps)*

8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 93 caps) - capitano

7 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 27 caps)

6 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 72 caps)

5 Joshua FURNO (Narbonne, 6 caps)*

4 Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 36 caps)

3 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 94 caps)

2 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 51 caps)

1 Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 7 caps)

a disposizione

16 Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 8 caps)

17 Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 101 caps)

18 Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 19 caps)

19 Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 16 caps)

20 Francesco MINTO (Benetton Treviso, 5 caps)

21 Simone FAVARO (Benetton Treviso, 19 caps)*

22 Tobias BOTES (Benetton Treviso, 11 caps)

23 Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 26 caps)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

Note statistiche

101 i cap di Andrea Lo Cicero: se entra in campo diventa l’Azzurro più presente di sempre

49° cap nel 6 Nazioni per Martin Castrogiovanni, record assoluto per l’Italia

47 i test-match consecutivi giocati da Alessandro Zanni

46 i cap come capitano per Sergio Parisse, record per la Nazionale Italiana

18 i precedenti tra Italia ed Inghilterra, tutti favorevoli agli inglesi

15° partita di Brunel come CT dell’Italia: ad oggi bilancio di 5 vittorie e 9 sconfitte

8 i precendenti tra Italia ed Inghilterra disputati a Twickenham, il primo nel 1991







