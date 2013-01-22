Home Senza categoria [RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE, CONVOCATO VALERIO BERNABO'

di Redazione 22/01/2013

NAZIONALE, CONVOCATO VALERIO BERNABO’

Roma – Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato il seconda linea della Benetton Treviso Valerio Bernabò (19

caps) per il raduno di preparazione alle prime due giornate dell’RBS 6 Nazioni 2013 attualmente in corso presso il CPO “Giulio Onesti” di Roma.

Bernabò è stato convocato in via precauzionale in attesa di conoscere l’evoluzione degli infortuni riportati nel fine settimana da Antonio

Pavanello (flessore della coscia destra) e Joshua Furno (trauma distorsivo alla caviglia destra) e resterà convocato con l’Italia sino a

conclusione della partita contro la Scozia del 9 febbraio ad Edinburgo.

Pavanello e Furno sono stati sottoposti oggi a risonanza magnetica presso la casa di cura Villa Stuart e le loro condizioni verranno rivalutate nei

prossimi giorni dallo staff medico azzurro.

Per Bernabò si tratta della prima convocazione sotto la guida tecnica di Jacques Brunel: il ventottenne seconda linea romano ha esordito in azzurro

giovanissimo, nel novembre 2004 a Biella contro gli Stati Uniti, durante la gestione di John Kirwan.

Confermato nel giro della Nazionale Maggiore durante i due anni di Pierre Berbizier, ha fatto parte della rosa dei trenta convocati per i Mondiali di

“Francia 2007” mentre, nei quattro anni della gestione-Mallett, è stato capitano dell’Italia “A” ed ha partecipato ai Sei Nazioni del 2010

e 2011 ed al tour sudafricano del 2010.

Rientra in Azzurro dopo aver partecipato, nell’estate 2011 a Villabassa, alla preparazione per la Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”.





